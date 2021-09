Universidad de Chile vs. Colo Colo EN VIVO: dónde ver el Superclásico por el Campeonato Nacional de Chile

Universidad de Chile vs. Colo Colo EN VIVO se enfrentan desde las 2.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (horario chileno) por la fecha 22 de la Primera División de Chile. La transmisión del duelo va por la señal de TNT Sports, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este encuentro en La República Deportes con las formaciones iniciales de ambos clubes y el marcador actualizado minuto a minuto.

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ficha del partido

Universidad de Chile vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Domingo 26 de setiembre ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio El Teniente, Rancagua, Chile. ¿Qué canal lo transmite? TNT Sports

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs. Colo Colo por el Campeonato Nacional de Chile?

Perú : 2.30 p. m.

: 2.30 p. m. Chile : 4.30 p. m.

: 4.30 p. m. Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Estados Unidos: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver el Universidad de Chile vs. Colo Colo EN VIVO por fútbol chileno?

Si te encuentras en Chile y quieres ver el Colo Colo vs. Colo colo EN VIVO por el Campeonato Nacional de Chile, debes sintonizar las señales de TNT Sports 2, TNT Sports HD o Estadio TNT Sports.

¿Cómo ver el Universidad de Chile vs. Colo Colo EN VIVO vía TNT Sports 2?

TNT Sports 2 EN VIVO

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Cómo ver el Universidad de Chile vs. Colo Colo EN VIVO vía TNT Sports?

TNT Sports HD EN VIVO

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

¿Dónde ver Universidad de Chile vs. Colo Colo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Podrás ver el encuentro Universidad de Chile vs. Colo Colo EN VIVO ONLINE gratis a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports GO. Los clientes de TNT Sports también pueden hacerlo a través de Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

¿Dónde se jugará el Universidad de Chile vs. Colo Colo?

El Universidad de Chile vs. Colo Colo se jugará este domingo 26 de setiembre en el Estadio El Teniente ubicado en Rancagua, O’Higgins, Chile.

Últimos resultados de Universidad de Chile

Huachipato 1-1 Universidad de Chile

Universidad de Chile 1-1 Deportes La Serena

1-1 Deportes La Serena Unión Española 2-3 Universidad de Chile

Últimos resultados de Colo Colo