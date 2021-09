Doriva Bueno: “No tengo autorización para hablar”

La selección peruana femenina absoluta culminó su sétimo microciclo del año, que incluyó dos partidos amistosos –un empate y una derrota– ante la selección ecuatoriana. Sin embargo, lejos de causar comentarios por su desempeño futbolístico hoy se habla más de lo sucedido antes de su viaje a Ecuador y que trajo graves consecuencias, como la separación momentánea del entrenador Doriva Bueno.

La ‘Bicolor’ viajó a Quito solo con 18 futbolistas, siendo la gran sorpresa la ausencia de dos jugadoras del actual campeón de la Liga Femenina, Alianza Lima: Adriana Lúcar y Myriam Tristán. Ambas desistieron de viajar sin hacer públicas sus razones, pero dejando en claro que no era por su molestia, que además publicaron en redes, por la talla de la indumentaria o la numeración de la misma.

“Me da mucha pena que ellas dos no estén acá. Trabajaron toda la semana con nosotros y ayer me causó sorpresa que hayan salido de la concentración. (...) Creo que ellas reclamaron por numeración de camisetas, tallas de uniforme”, dijo el DT, declaraciones que fueron desmentidas por las jugadoras, quienes enviaron un comunicado por sus redes sociales asegurando que dieron un paso al costado por “temas internos que por el bien de la selección no vamos a ventilar en este momento”.

Doriva Bueno es suspendido momentáneamente tras caso Lúcar y Tristán

Consecuencias

La FPF tomó cartas en el asunto y mediante un comunicado informó que Doriva Bueno fue separado provisionalmente de su cargo hasta que se realicen las investigaciones correspondientes a cargo del área de integridad y ética. “Respecto a los sucesos ocurridos el martes 14 de setiembre del 2021 con la Selección Femenina de mayores y que son de conocimiento público, el área de Integridad y Ética viene realizando las investigaciones pertinentes”, dice la carta. Además, confirmó que mientras se prosigue con las investigaciones, la entrenadora asistente de las selecciones femeninas, Karen Palacios, estará a cargo del trabajo deportivo de la selección.

¿Qué dice Bueno al respecto? “Yo necesito que hablen con la FPF, no puedo hablar nada por ahora. No tengo autorización para hablar de ningún tema por ahora” , dijo en Ovación. Habrá que esperar el fin de las investigaciones.

