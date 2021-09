DT de Manchester United explicó por qué Cristiano Ronaldo no pateó el penal contra Aston Villa

El Manchester United ha tenido un arranque irregular de temporada. Aunque actualmente se encuentra peleando la punta, sus victorias han sido ajustadas y, por primera vez, ha perdido en la Premier League. Los diablos rojos cayeron 1-0 ante el Aston Villa. Bruno Fernandes pudo empatarlo de penal, pero falló.

A minutos del pitazo final y cuando ya se había cobrado la falta, el arquero ‘Dibu’ Martínez se llevó toda la atención por retar a Cristiano Ronaldo a que patee el tiro desde los 12 pasos. Finalmente, Bruno lo hizo, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Inmediatamente, el argentino celebró con un baile frente a la hinchada de los red devils.

Luego de la derrota, el DT de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, cuestionó la manera en que los villanos ‘presionaron’ al mediocampista portugués: “ La manera en la que (los jugadores de Aston Villa) se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada . Lo entiendo, pero no debería ser así. Bruno es muy bueno para esas ocasiones, pero, desafortunadamente, falló esta”.

Además, respondió por qué Cristiano Ronaldo no pateó el penal. El noruego indicó que ya estaba previsto quién es el encargado en esas situaciones. “No creo que esto le haya afectado mentalmente. Es muy fuerte. La decisión de que patee él se tomó antes del partido y el encargado era él ”, explicó Ole.

Próximos partidos de Manchester United

Los diablos rojos aún se mantienen en la pelea por el primer lugar, pues suman 13 puntos, al igual que Manchester City, Chelsea y Everton; solo son superados en un punto por Liverpool. Sin embargo, se viene un reto difícil en la Champions League, pues, luego de perder en su debut contra Young Boys, chocará contra Villarreal CF.

Manchester United vs. Villarreal CF - 29 de septiembre

Manchester United vs. Everton - 2 de octubre

Leicester City vs. Manchester United - 16 de octubre

Premier League: tabla de posiciones

Champions League: grupo F