Courtois sobre árbitro tras empate con Villarreal: “Ha dejado jugar mucho”

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, admitió tras el empate contra el Villarreal (0-0) en el Santiago Bernabéu que es un punto que les “sabe a poco”, pero reconoció que el conjunto dirigido por el español Unai Emery dispuso de “mejores ocasiones” durante el partido. Asimismo, apuntó contra el colegiado del cotejo, Gil Manzano.

“No hemos podido poner nuestra intensidad como contra el Mallorca. Nos sabe a poco. Ellos han tenido mejores ocasiones, pero la portería a cero es importante tras encajar algunos goles últimamente”, señaló Courtois para Movistar+.

Thibaut Courtois fue una de las figuras del Real Madrid ante el Villarreal por LaLiga

“Es un poco amargo. Al final en casa quieres ganar, y si un rival directo pierde hoy, quieres sumar tres puntos, pero el Villarreal es equipo bueno, de Champions; tocan bien el balón y si no hacemos bien la presión como en primera parte te hacen el triángulo y salen”, añadió.

Courtois, además de reconocer que no estuvieron bien en la primera mitad, explicó la falta de ritmo ofensivo en la segunda mitad.

“Al final, ellos han ido a presionar muy arriba. Han mantenido un bloque medio donde no había mucho espacio y teníamos que ser muy buenos. Fallamos demasiados pases en el ultimo lado del campo y los centros no querían llegar hoy”, comentó.

Por último, cuestionó la actuación del colegiado Gil Manzano al no pitar un posible penal de Raúl Albiol sobre Nacho Fernández y recordó su actuación en el pasado empate entre Atlético de Madrid y Athletic Club, en el que el portugués Joao Félix acabó expulsado.

“Ha pitado donde ha pitado y ha habido mucho ruido. Al final hoy ha dejado jugar mucho y no se ha querido mojar en eso. No sé si es penal o no, si él no la ha visto clara y el VAR tampoco, será que no es”, finalizó.