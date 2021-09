Carlo Ancelotti sobre el empate del Real Madrid: “No estoy triste, porque el equipo ha luchado”

Real Madrid empató 0-0 en el Santiago Bernabéu con el Villarreal por la séptima fecha de LaLiga Santander 2021-2022. El equipo merengue no pudo ante los dirigidos por Unai Emery, quienes opusieron férrea resistencia y presión alta durante todo el encuentro. Tras ello, Carlo Ancelotti realizó un balance del cotejo y se mostró conforme con el rendimiento del equipo.

“Partido competido, lo hemos intentado, no era fácil, se sabía antes del encuentro. El Villarreal maneja bien el balón, hemos intentado presionar más arriba, lo hicimos mejor en la segunda parte. Un empate y tenemos que seguir adelante. No estoy triste, porque el equipo ha luchado, ha intentado hacer lo que ha necesitado para ganar”, expresó el estratega italiano.

Real Madrid iguala ante el Villarreal por LaLiga

Asimismo, el popular ‘Carleto’ destacó el juego de sus dirigidos, ponderando el trabajo de Federico Valverde y de Thibaut Courtois . “Me ha gustado Valverde, puede jugar en cualquier sitio. Tenemos que ver cuál es el mejor. Para mí no es lateral derecho. No necesitaba tener laterales que empujasen porque las bandas estaban cubiertas”.

En cuanto a Courtois, Ancelotti resaltó la capacidad que tiene su portero y el gran nivel que viene mostrando en el inicio de la temporada. “Si tenemos un portero como Courtois es una suerte. Es verdad que han sido peligrosos a la contra y Courtois está ahí. También Militao y Alaba lo han hecho bien. Portería a cero”.