Koeman sobre su expulsión: “Soy humano y hay situaciones que son difíciles de aceptar”

En la previa del encuentro ante el Levante por LaLiga Santander, el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, compareció ante la prensa donde no solo habló acerca de este compromiso, sino también se refirió a su expulsión ante el Cádiz, que le costó dos fechas de suspensión, el regreso del canterano Ansu Fati , la actualidad que vive el conjunto azulgrana y su futuro en el banquillo.

“No puedo decir mucho de este tema porque hace tiempo que no estoy metido en leer la prensa. Sé los rumores que hay, pero lo único que tenemos que hacer es ganar partidos. Hay rumores, nombres (...) Es vuestro trabajo. Yo no voy a perder energía en cosas que no puedo controlar”, empezó declarando el estratega neerlandés en rueda de prensa.

Koeman fue muy enfático sobre su ausencia ante el Levante y se mostró autocrítico por su accionar en el encuentro anterior, donde vio la tarjeta roja por reclamar. “Me gustaría estar, sobre todo en momentos difíciles (...) Es complicado porque hay cosas en el partido en las que no estás de acuerdo. Tengo que aprender de esto, estar más tranquilo. También soy humano y hay situaciones que son difíciles de aceptar. Mejor no entrar, porque no puedo cambiar esto”, agregó.

Entre otras cosas, el entrenador del FC Barcelona se refirió al retorno de Ansu Fati, quien vuelve al equipo tras estar alejado de las canchas durante diez meses. “Es muy importante. Primero para el jugador, tenemos un plan y seguimos un plan para poder recuperar totalmente a Ansu. Va a tener un proceso para tener minutos. Está convocado y va a jugar máximo 15 minutos. Lo más importante es recuperar bien el jugador, no correr deprisa”, aseveró.

