Ansu Fati: “Cuando volví a tocar el balón, lloré con mi padre y mi hermanito”

FC Barcelona no pasa un buen momento en lo futbolístico, a pesar de eso -y aunque parezca inverosímil-, el equipo de Ronald Koeman se mantiene invicto en LaLiga Santander. Sin embargo, puede ser que la vida le vuelva a sonreír al cuadro culé, ya que una de sus bajas importantes al inicio de temporada está de regreso: el canterano Ansu Fati.

El futbolista de 18 años sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda hace 10 meses, pero, finalmente, recibió el alta médica para que pueda defender los colores blaugranas. El español detalló cómo se sintió mientras se recuperaba: “Los primeros días fueron difíciles, no quería aceptarlo, pero era lo que hay. Tuve que aceptarlo y ya pasó. Todo pasa por algo y estoy con más ganas que nunca de volver a disfrutar”.

Ansu Fati sufrió una dura lesión a la rodilla izquierda en noviembre del año pasado. Foto: EFE

Además, Ansu contó un momento conmovedor que pasó con sus familiares cuando finalizó su restablecimiento: “El día en que me puse las botas para el primer entrenamiento pedí permiso al club para que estuvieran mi padre y mi hermanito. Cuando me vieron saltar, correr y tocar el balón, lloraron. Yo también. Fue un día muy emocionante para mi familia”.

El extremo derecho sabe que el FC Barcelona necesita mucho apoyo para sobrellevar el gris momento que atraviesa, pero él tiene todas las ganas de volver a ponerse la ‘piel’ y deslumbrar en el campo: “Ahora tengo muchas ganas de devolver a todos la confianza que me han dado, tengo muchas ganas de volver al Camp Nou. Va a ser casi como el primer día del debut, porque son casi dos años que no he podido jugar con público”.

Ansu Fati, el nuevo ‘10′ del FC Barcelona

El joven futbolista será el sucesor de Lionel Messi al llevar el dorsal ‘10′ en su camiseta. Ansu sabe que es una gran responsabilidad, pues, además de la ‘Pulga’, también lo llevó Ronaldinho y Riquelme. “Es un honor para mí. Agradezco al club por darme la oportunidad de llevarlo, junto a los capitanes y también los aficionados. Es un reto por todo lo que conlleva el número 10. Lo tuvo Leo, lo tuvo Ronaldinho y otros grandes jugadores”.

Tras 13 temporadas, Barcelona tiene nuevo '10', Ansu Fati. Fotos: FC Barcelona/EFE

El delantero del FC Barcelona considera que es un reto, pero que puede asumirlo: “Para mí, si estás en el Barça, tienes que estar preparado para todo. Es el mejor club del mundo y el ‘10′ es una presión más, pero estar en el Barça ya es mucha presión. Si estás en el primer equipo tienes que asumirlo”, finalizó el jugador que lleva 13 tantos con la camiseta blaugrana.