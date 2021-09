Antonio Rüdiger saldría gratis del Chelsea al final de la presente temporada

Antonio Rüdiger es en la actualidad uno de los mejores centrales del mundo. La regularidad que alcanzó el zaguero central en las últimas temporadas, tanto en su club como en su selección, ha sido para resaltar. El defensa es, sin duda alguna, uno de los jugadores más atractivos del mercado europeo y pronto podría cambiar de equipo .

El zaguero del Chelsea termina su contrato con el club inglés el próximo 30 de junio y se pudo conocer que no tiene planeado renovar su vínculo. Según el diario Marca, de España, el alemán piensa salir gratis del cuadro londinense a finales de temporada y sus agentes ya le estarían buscando un nuevo club.

La principal dificultad para que el defensa, que llegó al Chelsea procedente de la Roma, renueve su vínculo con el actual campeón de Europa sería el tema económico. El elenco blue ofrecería un salario de 6,5 millones de euros anuales, mientras que Rüdiger exigiría 10. Una diferencia abismal que al parecer no podrá ser solucionada.

Como es de esperarse, al zaguero no le faltan pretendientes. Uno de ellos sería el Real Madrid. El cuadro blanco busca un jugador en su posición y no ve con malos ojos la llegada del alemán, sobre todo porque no gastaría en un traspaso. Otro posible interesado sería el Bayern Munich. El campeón alemán ya tendría el visto bueno de su DT, Julian Nagelsmann.