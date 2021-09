Wilmer Aguirre tras volver al gol: “Tengo muchos objetivos con Alianza Lima”

Jerarquía. Alianza Lima se impuso por 3-1 ante Alianza Atlético de Sullana por la decimotercera jornada de la Liga 1 Betsson y tuvo como principales protagonistas a dos viejos conocidos. Wilmer Aguirre y Jefferson Farfán aparecieron para marcar los primeros goles de los blanquiazules y permitieron que el equipo se mantengan la cima del torneo. El ‘Zorrito’ mostró su alegría tras volver a romper las redes.

“Hoy se me dio jugar de titular. Creo que hice las cosas de la mejor manera. Estoy feliz por el triunfo y por haber marcador nuevamente. Tengo muchos objetivos con Alianza Lima y ojalá lo podamos cumplir”, expuso el atacante de 38 años a Gol Perú al finalizar el compromiso.

Los dirigidos por Carlos Bustos tuvieron un encuentro complicado ante los norteños y contaron con un gran nivel de sus jugadores experimentados. Pese a no ser titular, Aguirre sostiene que puede ganarse un lugar en el once.

PUEDES VER: Revisa la programación de la fecha 13 y la tabla de posiciones

“Uno siempre quiere minutos. Por ahí algunas lesiones me jugaron en contra. Hoy me siento de la mejor manera. Con los minutos que el profesor Carlos Bustos me está dando estoy agarrando confianza y, con el gol, considero que estoy para pelear por el puesto”, enfatizó.

Por otra parte, el recién convocado a la selección peruana, Jefferson Farfán, se encargó de anotar el 2-0 para los íntimos a través de un balón detenido. La ‘Foquita’ volvió a ingresar en el complemento y solo le bastaron unos minutos par marcar la diferencia. Arley Rodríguez sentenció el duelo de contragolpe.

Este es el tercer tanto del ‘Zorrito’ en la Liga 1 Betsson. Recordemos que le anotó a Sporting Cristal en la primera etapa de la competición y luego se hizo presente en la remontada ante Binacional por 3-2. A falta de cuatro fechas para culminar la Fase 2, el próximo choque de los victorianos será ante UTC de Cajamarca.