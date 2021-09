Juan Aurich vs. Unión Huaral EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver partido de Liga 2?

Juan Aurich vs. Unión Huaral EN VIVO juegan HOY viernes 24 de septiembre a partir de las 3.30 p. m. en el Estadio San Marcos por el duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga 2 2021. En esta ocasión, el encuentro entre el Ciclón del Norte y el Pelícano no será televisado. No obstante, podrás seguir este encuentro EN DIRECTO vía ONLINE GRATIS en La República Deportes.

Juan Aurich vs. Unión Huaral: ficha del partido

Partido Juan Aurich vs. Unión Huaral ¿Cuándo juegan? HOY viernes 24 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Sin transmisión por TV.

¿A qué hora juegan Juan Aurich vs. Unión Huaral?

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Qué canal transmite Juan Aurich vs. Unión Huaral?

El Juan Aurich vs. Unión Huaral no será transmitido por televisión. Gol Perú, canal dueño de los derechos televisivos de la Liga 2, no incluyó este cotejo en su programación.

¿Cómo seguir Juan Aurich vs. Unión Huaral ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro Juan Aurich vs. Unión Huaral, sigue la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes, que te mantendrá informado con los cambios del marcador y fotos actualizadas del choque.

¿Dónde juegan Juan Aurich vs. Unión Huaral?

El escenario para el cotejo Juan Aurich vs. Unión Huaral será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede para esta segunda fase de la Liga 2.

Últimos resultados de Juan Aurich

Juan Aurich 1-2 Coopsol

Carlos Stein 0-2 Juan Aurich.

Últimos resultados de Unión Huaral