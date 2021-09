¡Vamos con todo! Conoce las novedades de Ricardo Gareca y como llegan a esta fecha triple

“Somos una selección que cree que tiene chances de seguir peleando”. Esta fue una de las declaraciones del técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, durante la conferencia de prensa, en la que anunció la lista final de los futbolistas que participarán en la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Y no es para menos, pues la Blanquirroja aún mantiene las posibilidades de asistir a la próxima cita mundialista, aunque, para ello, debe sumar al menos seis puntos en la próxima jornada triple.

El estratega argentino, consciente de la situación, no se guardó nada y, a diferencia de la última convocatoria en la que llamó a 24 futbolistas, esta vez citó a 30 jugadores. Entre las novedades se encuentran los retornos de Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, Pedro Aquino y Santiago Ormeño, quienes no estuvieron en los partidos ante Uruguay, Venezuela y Brasil.

La Blanquirroja marcha sétima en la tabla de las clasificatorias con ocho unidades, a cinco puntos de Colombia, que se ubica en el quinto lugar. A continuación, conoce la situación de los convocados y sus estadísticas con la bicolor.

Así llegan los convocados a la fecha triple:

Portería

En esta posición no hubo novedades. Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo fueron los llamados. Los tres arqueros tienen un buen presente en sus respectivos clubes. El ‘Pulpo’ viene con continuidad en su club Orlando City de la MLS. Por otra parte, el segundo arquero también es titular en el Melgar, que viene de perder 1-0 ante Alianza Lima. Finalmente, el guardameta de Universitario estuvo en la victoria por 4-0 ante Alianza Universidad.

Estadísticas con la selección

Pedro Gallese: 78 partidos jugados (96 goles recibidos)

Carlos Cáceda: 6 partidos jugados (4 goles recibidos)

José Carvallo: 7 partidos jugados (4 goles recibidos)

Defensa

En la defensa, sí hubo dos novedades. La primera fue el retorno del jugador de Boca Juniors, Carlos Zambrano, quien vuelve luego de casi un año. El último partido del zaguero fue en la derrota por 4-2 ante Brasil en Lima, el pasado 14 de octubre. El ‘Kaiser’ no tiene minutos en su equipo desde el 15 de agosto.

“Queremos tener a todos los jugadores, más allá de la cantidad. Poder elegir de la mejor manera, tenemos ocho amonestados más un suspendido. Eso genera que busquemos contar con todos los jugadores” , señaló Gareca tras ser consultado por la vuelta de Zambrano.

Carlos Zambrano juega su segunda temporada en Boca Juniors. Foto: AFP

Junto a él, también resalta la vuelta del central del Emmen FC, Miguel Araujo, quien no fue llamado en la última fecha triple, pero sí estuvo en la última Copa América. El ex Alianza Lima es titular en su club, que disputa la segunda división de los Países Bajos.

La otra cara de la moneda es la ausencia del lateral derecho de Universitario, Aldo Corzo, que en el último partido del cuadro crema fue sustituido por una lesión. En su posición solo estarán Luis Advíncula (Boca Juniors) y Jhilmar Lora (Sporting Cristal), quienes tienen la confianza del ‘Tigre‘.

“No creemos que vayamos a tener algún problema con Advíncula, si así fuera, Lora puede hacer un buen trabajo. Si vemos que fuera necesario, podemos convocar a alguien del medio local que ya haya trabajado con nosotros”, señaló el técnico de la Bicolor.

La lista en esta posición la completan Luis Abram (Granada / España), Anderson Santamaría (Atlas / México), Christian Ramos (UCV), Alexander Callens (New York City / EE. UU.), Miguel Trauco (Saint-Étiene / Francia) y Marco López (San José / EE. UU.) Todos ellos han sido titulares en, al menos, uno de sus dos últimos partidos con sus clubes.

Estadísticas con la selección

Luis Advíncula: 99 partidos (2 goles)

Christian Ramos: 82 partidos (3 goles)

Jhilmar Lora: 3 partidos (0 goles)

Anderson Santamaría: 24 partidos (0 goles)

Miguel Araujo: 21 partidos (0 goles)

Luis Abram: 28 partidos (1 gol)

Carlos Zambrano: 55 partidos (4 goles)

Alexander Callens: 21 partidos (1 gol)

Miguel Trauco: 59 partidos (0 goles)

Marcos López: 13 partidos (0 goles)

Mediocampo

A diferencia de la última convocatoria para la fecha triple de setiembre, Ricardo Gareca llamó al mediocampista de América de México Pedro Aquino. El ex Sporting Cristal volverá a vestir la blanquirroja, luego de cuatro meses. La última vez que jugó fue en la victoria de Perú sobre Ecuador en Quito, en junio del presente año. Si bien hasta ahora, no se sabe el motivo de su ausencia durante estos meses, el ‘Tigre’ señaló hoy que su presencia se debe a que el equipo debe estar completo.

“No me gustaría apuntar a determinados jugadores, siento que es el momento de completar la lista y estemos todos juntos. No me gustaría individualizar. Creemos que debemos estar en este momento todos” , precisó.

Pedro Aquino juega su primera temporada en el América. Foto: América

Por otra parte, el nombre de André Carrillo también resaltó en la lista, ya que si bien es uno de los habituales convocados, desde Arabia Saudita habían informado que estaría fuera de las canchas por al menos cuatro semanas. Sin embargo, el entrenador del combinado patrio indicó que lo evaluaran y esperan tenerlo para el partido ante Argentina.

“Carrillo fue convocado para saber si tiene alguna posibilidad en el tercer partido. Viene específicamente a recuperarse acá. Y también porque están próximas dos fechas siguientes” , manifestó.

Edison Flores (D.C. United / EE. UU.), Sergio Peña (Malmo / Suecia), Christian Cueva (Al-Fateh / Arabia Saudí), Renato Tapia (Celta / España), Yoshimar Yotún (Cruz Azul / México) Gabriel Costa (Colo Colo / Chile), Raziel García (Cienciano), Christofer Gonzales (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Al-Ittihad) completan la lista en este sector del campo.

Estadísticas con la selección

Renato Tapia: 68 partidos (5 goles)

Yoshimar Yotún: 108 partidos (5 goles)

Christofer Gonzales: 27 partidos (2 goles)

Christian Cueva: 82 partidos (12 goles)

André Carrillo: 82 partidos (11 goles)

Wilder Cartagena: 13 partidos (0 goles)

Sergio Peña: 19 partidos (1 gol)

Raziel García: 5 partidos (0 goles)

Gabriel Costa: 6 partidos (0 goles)

Pedro Aquino: 31 partidos (3 goles)

Edison Flores: 56 partidos (13 goles)

Ataque

Esta fue la posición con mayores sorpresas. Y es que a los habituales convocados como Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz, se sumaron los nombres de Jefferson Farfán, Santiago Ormeño y Yordy Reyna.

El primero de ellos, tiene un buen presente en Alianza Lima. La ‘Foquita’ es una de las figuras en el torneo peruano y si bien no ha estado jugando partidos completos, en los momentos que ha ingresado se hizo presente en el marcador, por lo que Gareca podría utilizarlo como una pieza de recambio.

“Está haciendo un gran sacrificio, y le ha dedicado mucho tiempo para volver a las canchas. No puedo asegurar que esté en el arranque o en el banco, porque son 30 jugadores. Le puede tocar a cualquiera y lo más importante es que esté acá ”, señaló el estratega argentino.

Guerrero y Farfán son los máximos goleadores del Clásico del Pacífico por parte de la selección peruana. Foto: AFP.

Otra novedad es el delantero de León, que acaba de salir campeón de la Leagues Cup 2021. Ormeño viene sumando minutos con su club, que marcha quinto en la Liga MX. El ex Real Garcilaso se reunirá nuevamente con sus compañeros de selección, luego de que estuviera con ellos en la última Copa América.

Junto a él también fue llamado el atacante del D.C. United, Yordy Reyna, quien regresa luego de dos años. La última vez que jugó para Perú fue en el amistoso ante Ecuador en 2019, cuando caímos 1-0.

Si bien Ricardo Gareca suele poner un solo delantero, el presente de los seis atacantes es muy bueno, ya que tienen continuidad en sus respectivos clubes y, sobre todo, anotando goles. Tal es el caso de Gianluca Lapadula, que anotó un hat-trick con su club Benevento en la Serie B de Italia.

Cabe mencionar que los seis atacantes suman 75 goles con la selección peruana, siendo el mayor anotador el ‘Depredador’ con 39 anotaciones.

Estadísticas con la selección