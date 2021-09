Qué canal transmite Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE por la Premier League

Manchester United quieren mantener su buena racha logrando tres puntos de local contra el Aston Villa, que viene de endosarle una goleada de 3-0 a Everton. En esta nota podrás saber más datos acerca de qué canal transmite el partido entre Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE GRATIS.

En los últimos cinco encuentros que se vieron las caras por la Premier League, el United ganó en 4 oportunidades y terminaron igualados 1 partido. El local está en el tercer puesto con 13 puntos y 4 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 7 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.

¿Cómo llega Manchester United?

Manchester United derrotó 2-1 a West Ham United en su encuentro anterior. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos e igualó en 1 encuentro.

¿Cómo llega Aston Villa?

Aston Villa viene de un triunfo 3-0 frente a Everton. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate.

Manchester United vs. Aston Villa: ficha del partido

Manchester United vs. Aston Villa Premier League ¿Cuándo juegan? Sábado 25 de septiembre ¿Dónde? Old Trafford ¿A qué hora? 6.30 a. m. (Perú) ¿En qué canal? DIRECTV Sports

¿A qué hora juega Manchester United vs. Aston Villa por la Premier League?

Perú 6.30 a. m.

Argentina 8.30 a. m.

España 1.30 p. m.

Colombia 6.30 a. m.

México 6.30 a. m.

Bolivia 7.30 a. m.

Brasil 8.30 a. m.

Chile 8.30 a. m.

Venezuela 7.30 a. m.

Reino Unido 12.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Aston Villa?

En España podrá verse a través de DAZN. En Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú podrá seguirse por DIRECTV. En México vía TNT Sports. En Estados Unidos se transmitirá por ESPN+.

¿Cómo ver Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Manchester United vs. Aston Villa: alineaciones probables

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, McTominay, Bruno Fernandes, Pogba, Fred, Cristiano y Greenwood

Aston Villa: Emi Martínez, Cash, Konsa, Mings, Targett, Douglas Luiz, McGinn, Buendía, Traoré, Ings y Watkins

¿Dónde se jugará el partido de Manchester United vs. Aston Villa?

El duelo será jugado en el Old Trafford, con capacidad para 76.000 espectadores.