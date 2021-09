Partidos de hoy, viernes 24 de setiembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Segunda División), principales ligas (Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional, Bundesliga, Superliga Argentina) y torneos de división del mundo (Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay).

Este viernes 24 se disputarán diversos partidos como el de Segunda División de Perú entre Juan Aurich vs Unión Huaral que se verán las caras a las 3:30 p m. Además, se podrá disfrutar a través de los mejores canales deportivos de Latinoamérica encuentros de primera división de diversos países como Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Por otro lado, no te puedes perder los mejores partidos de las principales ligas de fútbol del mundo como la Bundesliga de Alemania con el Greuther Fürth vs Bayern München y Primeira Liga de Potugal con Sporting CP vs Marítimo y las ligas MX de México y la Superliga Argentina.

PUEDES VER: Toni Kroos inaugura su academia virtual de fútbol

Alemania - Bundesliga

Greuther Fürth vs Bayern München

Canal: ESPN Sur

Hora: 1.30 p. m.

Portugal - Primeira Liga

Sporting CP vs Marítimo

Canal: GolTV Latinoamérica

Hora: 1.00 p. m.

Gil Vicente vs Porto

Canal: GolTV Latinoamérica

Hora: 1:15 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Sarmiento vs Vélez Sarsfield

Canal: AFA Play

Hora: 5.00 p. m.

Estudiantes vs Platense

Canal: AFA Play

Hora: 7.00 p. m.

Chile - Primera División

Huachipato vs Palestino

Canal: Estadio TNT Sports

Hora: 4.30 p. m.

Unión La Calera vs O’Higgins

Canal: Estadio TNT Sports

Hora: 7.00 p. m.

Colombia - Primera A

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Canal: RCN Nuestra Tele

Hora: 6.00 p. m.

Once Caldas vs Alianza Petrolera

Canal: Fanatiz International

Hora: 8.00 p. m.

Ecuador - Primera A

Independiente del Valle vs Técnico Universitario

Canal: GolTV Latinoamérica

Hora: 7.00 p. m.

Perú - Segunda División

Juan Aurich vs Unión Huaral

Canal: Gol Perú

Hora: 3:30 p. m.

Uruguay - Primera División

Plaza Colonia vs Villa Española

Canal: GOLTV Play

Hora: 5.00 p. m.

México - Liga MX