Mary Keitany, cuatro veces ganadora de la maratón de Nueva York, se retira del atletismo

La maratonista Mary Keitany, conocida por sus diferentes logros, anunció su retiro del atletismo el miércoles 22 de septiembre. La keniana de 39 años, quien ganó siete veces en forma combinada las maratones de Londres y Nueva York , dijo que la pandemia le impidió viajar a Europa para tratarse una lesión en la columna sufrida en el 2019. La atleta también registró el tiempo más bajo de la historia en una carrera solo con mujeres.

“ Una lesión en la espalda que sufrí a finales de 2019 me obliga a la retirada. No pude obtener el tratamiento que quería en Europa debido a las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia y cada vez que pensaba que me había recuperado de la lesión y comenzaba a entrenar duro, volvía a ser un problema”, lamentó en un comunicado según detalló la agencia AFP.

Es por esta lesión que la maratonista tomó la decisión de dejar su pasión por el atletismo. “Así que ahora es el momento de decir adiós, aunque solo sea como atleta de élite, al deporte que tanto amo”, concluyó la atleta. Keitany ganó cuatro veces la Maratón de Nueva York (2014, 2015, 2016 y 2018) y tres la de Londres (2011, 2012 y 2017).

En su última participación en Londres 2017 cronometró 2 horas, 17 minutos y 1 segundo, récord mundial para carreras solo entre mujeres. Brigid Kosgei y Paula Radcliffe completaron maratones en menos tiempo, pero con la participación de hombres. En el atletismo femenino se hace una distinción entre las dos marcas.

Mary Keitany comenzó las pruebas de fondo tras el nacimiento de su primer hijo en 2008. En 13 años de carrera, Keitany también se hizo con los récords de 10 millas, 20 km, semimaratón y 25 km.