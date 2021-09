Las Palmas de Chota presentó su equipo para la Copa Perú

Motivado por su regreso al fútbol de ascenso, el club Las Palmas de Chota dio a conocer su plantel 2021, que participará en la edición excepcional de la Copa Perú.

El elenco verde de la sierra norte oficializó a través de sus redes sociales a los futbolistas que formarán parte de este proyecto.

Integran la lista: Elí Cigüeñas Rimarachín (marcador izquierdo), Brucelee Micha Cotrina (volante), Jhorlan Dávila Taica (volante), Juan Carlos Verástegui Arteaga (volante), Julio Ríos Pérez (central), Yorh Sánchez quispe (central), Dennis Cisneros Chávez (central) y Juan Carlos Pérez Banda (marcador derecho).

También están Frank Carlos Herrera Bustamante (sub 20 proveniente de la reserva de UTC), Johan Brany Herrera Caballero (sub 20 previente de la reserva de UTC), Gian Pier Alvarado Chujutali (sub 20 proveviente de la reserva de Unión Comercio).

Uno a uno los futbolistas fueron presentados en redes sociales.

Siguen en el equipo Los jugadores que se quedarán en el plantel por una temporada más son: Ronald Aguilar Llanos, Jhoel Camacho Pérez y Ronaldo Vásquez Zamora. Como se recuerda, la Federación Peruana de Fútbol realizará de manera excepcional la Copa Perú 2021, luego de un año de suspensión con motivo de la expansión del coronavirus en el país.