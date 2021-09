Huachipato vs. Palestino EN VIVO: ver TRANSMISIÓN del partido por el Campeonato de Chile

Huachipato vs. Palestino EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de TNT Sports, HOY desde el Estadio TNT Sports, a las 6.30 p. m. en el horario chileno. El partido corresponde a jornada 22 del Campeonato de Chile y podrán seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Huachipato vs. Palestino: ficha del partido

Partido Huachipato vs. Palestino ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 24 de septiembre ¿A qué hora? 6.30 p. m. en Chile ¿Dónde? Estadio TNT Sports ¿En qué canal? TNT Sports.

¿A qué hora juega Huachipato vs. Palestino por el Campeonato Nacional de Chile?

Chile: 6.30 p. m.

México: 4.30 p. m.

Perú: 4.30 p. m.

Ecuador: 4.30 p. m.

Colombia: 4.30 p. m.

Bolivia: 5.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Argentina: 6.30 p. m.

Brasil: 6.30 p. m.m.

Brasil: 6.00 p. m.

¿Dónde ver el Huachipato vs. Palestino EN VIVO por fútbol chileno?

Para ver el Huachipato vs. Palestino EN VIVO por el Campeonato Nacional de Chile, debes sintonizar la señal de TNT Sports, la cual tiene los derechos de transmisión del fútbol chileno.

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports.

¿Cómo ver el Huachipato vs. Palestino EN VIVO vía TNT Sports 2?

TNT Sports 2 EN VIVO

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Cómo ver el Huachipato vs. Palestino EN VIVO vía TNT Sports?

TNT Sports HD EN VIVO

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

¿Dónde ver Huachipato vs. Palestino EN VIVO ONLINE GRATIS?

Podrás ver el encuentro Huachipato vs. Palestino EN VIVO ONLINE gratis a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports GO. Los clientes de TNT Sports también pueden hacerlo a través de Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.