Dani Alves sobre su futuro: “No voy a fichar por ningún club durante el resto del año”

Dani Alves es el jugador más laureado de la historia del fútbol. Tras su paso en equipos como el Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, más lo conseguido con la selección brasileña, el jugador de 38 años suma 43 títulos en su carrera. Su más cercano perseguidor es Lionel Messi, con 37 trofeos.

El último gran premio colectivo conseguido por el lateral fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando vencieron a España 2-1 en la gran final y se consagraron como bicampeones olímpicos. Tras ello, parecía que la carrera de Alves volvía a surgir, pero sucedió todo lo contrario.

Brasil venció 2-1 a España para ganar el oro en la final de Tokio 2020. Foto: difusión

El pasado 17 de septiembre, a través de un comunicado emitido por Sao Paulo, se dio a conocer que el jugador ya no formaba parte del club. Según lo señalado, ambas partes llegaran un acuerdo para que el defensa pueda dar por concluido el contrato, que inicialmente tenia fecha de expiración en diciembre del 2022.

A partir de ello, surgieron muchos rumores sobre los posibles destinos del astro brasileño, dichos que han sido desmentidos por el propio jugador en un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Vengo aquí para informarles que he optado por no fichar por ningún club durante el resto del año. Vine a Brasil por el sueño de un niño y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio. No se trata de dinero, se trata de valores, se trata de hombría, se trata de carácter, se trata de legado. Es necesario tomar decisiones difíciles, pero como de costumbre, nada en mi vida ha sido fácil. Es solo otra decisión. Gracias a todos por su interés, pero me gustaría que el capítulo se cerrara sin ninguna interferencia”, escribió.