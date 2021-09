Barcelona sufre seis bajas para su próximo partido en LaLiga Santander

Barcelona no la pasa nada bien en LaLiga Santander. El equipo no gana hace tres partidos y tras el último empate ante Cádiz, los culés están obligados a ganar para levantar cabeza y acercarse a los primeros lugares. El próximo encuentro que afrontarán será ante el Levante en el Camp Nou, y Ronald Koeman tendrá más de un problema para armar el once titular, ya que cuenta con seis bajas.

Hasta el momento, la lista de lesionados en el elenco Blaugrana son Ansu Fati, Dembélé, Kun Agüero, Braithwaite, Jordi Alba y Pedri . Todos ellos potenciales titulares para el esquema del neerlandés.

Piqué estuvo presente en el empate entre Barcelona y Cádiz. Foto: EFE/Román Ríos

No obstante, de acuerdo a lo que informa Mundo Deportivo, tres futbolistas podrían recuperarse y estar aptos para el próximo partido de LaLiga Santander.

Según el medio citado, Ansu Fati, Alba y Pedri podrían entrar en la convocatoria para enfrentar al Levante, ya que se encuentran en la recta final de sus recuperaciones. Además, Koeman estaría pensado darles minutos de juego pensando en el siguiente cotejo de la Champions League.

Por otro lado, Mundo Deportivo asegura que Agüero y Dembelé podrían estrenarse esta temporada con la camiseta del Barcelona en el mes de octubre. En tanto, Martin Braithwaite tiene para cuatro meses de baja luego de someterse a un cirugía a la rodilla.

¿Cuándo juega Barcelona ante Levante por LaLiga Santander?

Barcelona y Levante jugarán este domingo 26 de septiembre por la séptima fecha de LaLiga Santander en el Camp Nou a las 9.15 a. m. (hora peruana) .

Los dirigidos por Ronald Koeman se ubican actualmente en la séptima posición de la tabla de posiciones con nueve puntos, a siete unidades del líder Real Madrid. Los merengues son líderes en solitario tras golear 6-1 al Mallorca.