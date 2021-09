Atlético Madrid vs. Alavés EN VIVO: horarios y canales para ver el partido por LaLiga

Atlético Madrid vs. Alavés jugarán EN VIVO ONLINE GRATIS este sábado 25 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga Santander en el Estadio de Mendizorroza. La transmisión del partido irá EN DIRECTO por internet vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 7.00 a. m. (hora peruana). Las incidencias, con fotos, videos y el minuto a minuto los podrás seguir a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Atlético Madrid ante Alavés?

El nuevo ‘Atleti’ no ha reencontrado aún al anhelado Antoine Griezmann después de su regreso del Barcelona . Ni siquiera la historia que escribió en su anterior lustro en el equipo, su conocimiento de los mecanismos del esquema de Diego Simeone o sus 133 goles en 257 duelos han acelerado el proceso que debe seguir cada jugador que llega al club, ya que hasta el momento no ha contabilizado goles ni nada que rememore su incontestable versión.

¿Cómo llega Alavés ante Atlético Madrid?

El bloque vitoriano no intuía que iba a llegar a estar donde está ahora: en el fondo de la tabla, tal y como terminó el pasado campeonato a las órdenes de Javi Calleja, con nada más dos derrotas en nueve duelos para salvar la categoría, en contraste con los cinco choques que ha perdido en esta, los cuatro más recientes sin ningún gol a su favor.

PUEDES VER: Barcelona sufre seis bajas para su próximo partido en LaLiga Santander

Con información de EFE.

Atlético Madrid vs. Alavés: ficha del partido

Atlético Madrid vs. Alavés LaLiga Santander ¿Cuándo juegan? Sábado 25 de septiembre ¿Dónde? Estadio de Mendizorroza de Vitoria ¿A qué hora? 7.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Alavés por LaLiga Santander?

Perú: 7.00 a. m.

Ecuador: 7.00 a. m.

Estados Unidos: 7.00 a. m. (ET) / 4.00 a. m. (PT)

México: 7.00 a. m.

Costa Rica: 6.00 a. m.

Bolivia: 8.00 a. m.

Paraguay: 8.00 a. m.

Venezuela: 8.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Brasil: 9.00 a. m.

Argentina: 9.00 a. m.

Uruguay: 9.00 a. m.

España: 9.00 a. m.

Italia: 2.00 p. m.

Francia: 2.00 p. m.

Alemania: 2.00 p. m..

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS?

Atlético Madrid vs. Alavés en Perú: DIRECTV Sports Peru, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Atlético Madrid vs. Alavés en España: Movistar+, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga

Atlético Madrid vs. Alavés en Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Atlético Madrid vs. Alavés en Brasil: NOW NET e Claro, Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web

Atlético Madrid vs. Alavés en Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Atlético Madrid vs. Alavés en Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Atlético Madrid vs. Alavés en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Atlético Madrid vs. Alavés en Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 4, Free

Atlético Madrid vs. Alavés en Alemania: DAZN, DAZN1

Atlético Madrid vs. Alavés en Italia: DAZN

Atlético Madrid vs. Alavés en México: Blue To Go Video Everywhere

Atlético Madrid vs. Alavés en Reino Unido: LaLigaTV

Atlético Madrid vs. Alavés en Estados Unidos: ESPN+

Atlético Madrid vs. Alavés en Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com

Atlético Madrid vs. Alavés en Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Alavés ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Alavés por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Atlético Madrid vs. Alavés: alineaciones probables

Atlético Madrid : Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Kondogbia, De Paul; Griezmann o Correa y Luis Suárez.

Alavés : Pacheco; Martín, Tachi o Miazga, Laguardia, Duarte; Loum, Pina, Manu García; Luis Rioja, Pellistri y Joselu.

¿Dónde se jugará el partido de Atlético Madrid vs. Alavés?

El lugar donde se disputará el Atlético Madrid vs. Alavés por la séptima jornada de LaLiga Santander es el Estadio de Mendizorroza, ubicado en la ciudad de Vitoria, provincia de Álava, España.

¿Cómo ver el partido Atlético Madrid vs. Alavés por LaLiga Santander?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Atlético Madrid vs. Alavés EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.