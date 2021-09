Ancelotti: “No estoy contento si un equipo lo pasa mal sea el Barcelona o cualquier otro equipo”

Real Madrid recibirá este sábado 25 de septiembre al Villarreal, en el Santiago Bernabéu, por la sétima jornada de LaLiga Santander a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). Los merengues han tenido un arranque de temporada casi perfecto, logrando 16 puntos de 18 posibles, con 21 goles a favor y 8 en contra. Son los actuales líderes del torneo español y este sábado intentarán seguir ganando para mantenerse en lo más alto.

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa previo al duelo frente al Submarino amarillo. El técnico italiano, tras su regreso al banquillo del conjunto de la capital española, ha formado y potenciado a los merengues que no dejaron de anotar goles. En su último duelo en casa ante el Mallorca, el conjunto madrileño goleó por 6-1, con triplete de Marco Asensio. Además, se vio a una volante rejuvenecida con el ingreso de Federico Valverde, Eduarco Camavinga y el propio Asensio.

No obstante, el entrenador del Real Madrid no se fía del buen inicio. “El aspecto defensivo lo tenemos que mejorar. En este periodo de la temporada siempre hay algo que mejorar. Hemos focalizado las cosas en el aspecto ofensivo, porque tenemos más calidad enfrente. En el aspecto defensivo hay que trabajar juntos. Contra el Mallorca tuvimos más agresividad y es el plan que queremos seguir para los próximos partidos, ser más agresivos cuando no tenemos el balón”, comentó.

Además, comentó la situación del Barcelona, que se ubica en la sétima posición de la tabla y afronta problemas deportivos y de dirigencia: “ Miro los partidos, me gusta el fútbol, pero no estoy contento si un equipo lo pasa mal sea el Barça o cualquier otro equipo. Me focalizo en mi equipo. Me gustan todos los partidos y nada más”.