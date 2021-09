América vs. Chivas: historial de partidos, antecedentes y estadísticas

La directiva de las Chivas de Guadalajara separó del equipo a Víctor Manuel Vucetich de manera intempestiva, pese a haber obtenido la victoria ante Pachuca. Ahora, los rojiblancos tendrán que preparar su partido más importante de la campaña regular con un director técnico interino y peleando por permanecer dentro de los puestos de repechaje. En esta nota podrás saber más sobre el historial de partidos entre el América vs. Chivas.

Si vemos a sus rivales, las Águilas vienen de perder su invicto ante Toluca, y por lo que quieren demostrar por qué han sido líderes de la competencia desde la fecha 3 de lo que va de este Apertura 2021.

América vs. Chivas: historial de partidos

A lo largo de la historia, el Club América y las Chivas de Guadalajara se han enfrentado en 242 partidos si se consideran todo tipo de competencias: Liga MX, Copa MX, Campeón de Campeones, Concachampions, Copa Libertadores, Interliga y juegos amistosos. Si se contabilizan todos estos choques, el Azulcrema saca una ventaja de 88 triunfos contra 77 del Rebaño, más 77 igualdades.

América y Chivas se enfrentan este sábado 25 de septiembre. Foto: composición/Twitter

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional América vs Chivas?

El clásico mexicano se dará este sábado 25 de septiembre como parte de la jornada 11 del Apertura 2021 de la Liga MX

América vs. Chivas: horario por países

México, Perú, Ecuador, Colombia : 9.00 p. m. (CDMX)

: 9.00 p. m. (CDMX) Argentina, Uruguay y Brasil : 11.00 p. m. horas

: 11.00 p. m. horas Estados Unidos : 10.00 p. m. ET / 7.00 p. m. PT

: 10.00 p. m. ET / 7.00 p. m. PT Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido América vs. Chivas?

El partido entre América vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por TUDN, Afizzionados y Canal 5. En Estados Unidos será televisado por TUDN y Univision.

¿Cómo ver América vs. Chivas online gratis?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del América vs. Chivas EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Dónde se jugará el Clásico Nacional América vs. Chivas?

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.