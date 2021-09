WWE Extreme Rules 2021: fecha, horarios y canales del evento de lucha libre

WWE no tuvo un buen impacto con SummerSlam a pesar de que reaparecieron Becky Lynch y Brock Lesnar, y los brillantes combates; fue opacado con AEW All Out 2021, realizado poco más de una semana después. Sin embargo, la empresa ya pasó la página y está a puertas del siguiente evento PPV del mes, Extreme Rules 2021.

WWE Extreme Rules se llevará a cabo este domingo 26 de septiembre en el Nationwide Arena de Columbus, Ohio y la lucha estelar probablemente será el enfrentamiento entre Roman Reigns y Finn Bálor . Justamente, este último luchador saldrá como su alter ego, ‘El Demonio’ e intentará ser el nuevo campeón Universal de la compañía.

Roman Reigns se enfrentará a Demon Bálor por WWE Extreme Rules. Foto: WWE

Sin embargo, e l duelo entre Becky Lynch y Bianca Belair por el título femenino de SmackDown también podría ser el ‘main event’ . La irlandesa regresó tras dar a luz en SummerSlam a su hija Lux y en menos de cinco minutos le quitó el cinturón a ‘The EST’ de WWE, que se había consagrado en WrestleMania 37.

Otro combate que estará no apto para cardíacos será el que protagonicen Charlotte Flair y Alexa Bliss. ‘The Wicked Witch of WWE’ sacará su lado más maligno ante la ‘Reina’, que ha intentado aplazar este encuentro, pero solo pudo alargarlo hasta este fin de semana. El campeonato de mujeres de RAW estará en juego.

Jeff Hardy, Charlotte y Carmella estarán presentes en WWE Extreme Rules. Foto: WWE

Los Usos se verán las caras con The Street Profits por los campeonatos en parejas de la marca azul. Por otro lado, Damian Priest intentará retener el título de los Estados Unidos en una triple amenaza frente a Jeff Hardy y Sheamus.

¿A qué hora ver el evento WWE Extreme Rules 2021?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 1.00 a. m. (al día siguiente).

¿En qué canales ver el evento WWE Extreme Rules 2021?

WWE Extreme Rules 2021 en Perú: Star Action y WWE Network

WWWE Extreme Rules 2021 en Argentina: Star Action y WWE Network

WWE Extreme Rules 2021en Bolivia: Star Action y WWE Network

WWE Extreme Rules 2021 en Chile: Star Sports y WWE Network

WWE Extreme Rules 2021 en Colombia: Star Action y WWE Network

WWE Extreme Rules2021 en Costa Rica: WWE Network

WWE Extreme Rules 2021 en Ecuador: Star Action y WWE Network

WWE Extreme Rules 2021 en México: Star Action y WWE Network

WWE Extreme Rules 2021 en Paraguay: WWE Network

WWE Extreme Rules 2021 en España: WWE Network

WWE Extreme Rules 2021 en Estados Unidos: Peacock y WWE Network

WWE Extreme Rules 2021 en Uruguay: Star Action y WWE Network

WWE Extreme Rules 2021 en Venezuela: Star Action y WWE Network.

¿Qué canal es Star Action?

Satélite

DirecTV: Canal 561 (SD/HD) y Canal 1561 (HD)

Movistar TV: Canal 649 (SD) y Canal 928 (HD)

Claro TV: Canal 82 (SD) y Canal 1638 (HD).

Cable