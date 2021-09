Valentina Shevchenko previo a la pelea ante Murphy por la UFC 266: “Me llevaré mi cinturón a casa”

La peleadora peruana Valentina Shevchenko se medirá con Lauren Murphy por el campeonato peso mosca femenino en el UFC 266 este sábado 25 de setiembre, por lo que aprovechó su participación en el tradicional careo para analizar el combate ante la estadounidense. La ‘Bala’ se mostró muy confiada en lograr un buen resultado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Yo siempre digo que no hay peleadores similares, cada uno es único. Lauren tiene un estilo de pelear, pero eso no significa que yo no esté cerca de su estilo. Yo estoy cerca de su estilo, sé lo que tengo que hacer y me llevaré mi cinturón a casa. Eso es todo”, sostuvo en conferencia de prensa la número uno de su categoría.

Valentina afrontará la sexta defensa consecutiva de su cinturón desde que derrotó en su última presentación a la brasileña Jessica Andrade. Recordemos que la luchadora alcanzó este título en el 2018 luego de vencer a la polaca Joanna Jedrzejczyk.

Por su parte, la retadora obtuvo su derecho a participar en la decisiva contienda tras una reñida victoria ante Joanne Calderwood. Con este triunfo, llegó a sumar su quinta victoria al hilo y a sus 38 años tendrá su primera oportunidad por la corona mundial.

El combate estelar de la jornada tendrá como protagonistas al suizo Alexander Volkanovski, vigente campeón mundial pluma de la UFC, y al estadounidense Brian Ortega.

¿Cuándo, dónde y a qué hora defenderá Valentina Shevchenko su campeonato mundial peso mosca de la UFC?

El combate entre Valentina Shevchenko y Lauren Murphy se desarrollará el sábado 25 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas a partir 9.00 p. m. (hora peruana).