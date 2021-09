Universitario vs. Alianza Universidad EN VIVO por Gol Perú: transmisión del partido de hoy a través de Tarjeta Roja

Los cremas se enfrentarán al conjunto de Alianza Universidad este jueves 23 de septiembre por la Liga 1 Betsson 2021. El cotejo se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y está pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana). El partido será transmitido EN VIVO Y DIRECTO, y en esta nota podrás saber cómo disfrutar el encuentro Universitario vs. Alianza Universidad por medio de la plataforma de streaming Tarjeta Roja.

Como es tradición, la transmisión televisiva del encuentro estará a cargo del canal Gol Perú. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol peruano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Universidad?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Alianza Universidad EN VIVO empezará a partir de las 3.30 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Italia: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs. Alianza Universidad?

El duelo por la Liga 1 Betsson 2021 irá por la señal de Gol Perú y Movistar Play, en territorio peruano. Puedes sintonizar los canales 14 (SD) y 714 (HD) en cualquier paquete digital de Movistar TV

Perú: Gol Perú y Movistar Play.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Universidad EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Universitario vs. Alianza Universidad EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

El Estadio Alberto Gallardo albergará el duelo entre crema y azulgranas por la jornada 12 de la Liga 1. Foto: La República

¿Cómo ver Universitario vs. Alianza Universidad en Tarjeta Roja?

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Alineación posible de Universitario vs. Alianza Universidad

Posible formación de Universitario

Carvallo, Cabanillas, Quina, Alonso, Corzo, Murrugarra, Alfageme, Barreto, Urruti, Valera y Quintero.

Posible formación de Alianza Universidad