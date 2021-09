Araujo sobre próximos partidos de Perú: “Tenemos que esforzarnos porque es matar o morir”

En la última fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección peruana logró obtener cuatro puntos de nueve posibles. Si bien los resultados han permitido que aún se tenga oportunidades de clasificar, el desempeño que ha demostrado el combinado patrio no ha sido del todo bueno. Esta percepción no solo es de los hinchas y medios, también de los propios futbolistas que no estuvieron en el campo de juego.

El defensa peruano Miguel Araujo, que no fue llamado para los partidos ante Uruguay, Venezuela y Brasil, indicó que para la fecha triple de octubre, la Blanquirroja debe esforzarse el doble si desea sacar buenos resultados.

“La interna está bien, a pesar de que no hemos logrado los puntos que necesitamos (...) tenemos que llegar bien a la selección y tenemos que esforzarnos el doble porque es ‘matar o morir ’”, aseguró en una entrevista a ESPN.

Precisamente, para poder aportar al equipo, el zaguero del Emmen FC de la Segunda División de Países Bajos espera ser convocado mañana por el técnico Ricardo Gareca para los partidos ante Chile, Bolivia y Argentina.

“Esperemos la convocatoria, y yo quiero estar, uno siempre visualiza eso, cosas buenas. Estoy trabajando para eso y si no me toca estar, seguiré trabajando sin bajar la cabeza” , señaló.

Miguel Araujo

Hace unos días, el ex Alianza Lima había manifestado que se encontraba preparado para jugar ante Chile (próxima rival de Perú). Según contó, desde que volvió a entrenar con su club, ha vuelto a ponerse como objetivo retornar a la Blanquirroja.

“Estoy trabajando al cien por ciento en mi club y mirando de reojo el tema selección, para poder llegar y estar preparado. Vamos con la mentalidad de sacar lo máximo de puntos, porque si no fuera por los nueve puntos, sería mediocre”, precisó.

Solo falta menos de 24 horas para que el ‘Tigre’ Gareca dé a conocer la lista final de los futbolistas peruanos que disputarán la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. ¿Habrán sorpresas? Este viernes 24 lo sabremos.