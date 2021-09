Doriva Bueno es suspendido momentáneamente tras caso Lúcar y Tristán

El pasado martes 21 de setiembre, la selección peruana femenina absoluta, culminó su séptimo microciclo del año, que incluyó dos partidos amistosos antes la selección ecuatoriana. Ambos compromisos se desarrollaron en el Estadio Banco de Guayaquil, en Quito. La Bicolor obtuvo un empate (0-0) y una derrota (1-0) ante el cuadro dirigido por la brasileña Emily Lima.

La Blanquirroja viajó a Quito solo con 18 futbolistas, que fueron elegidas por el comando técnico liderado por Doriva Bueno. Lo particular de la lista final de convocadas fue la ausencia de dos jugadoras que tuvieron una gran participación en la Liga Femenina FPF 2021: Adriana Lúcar y Myriam Tristán.

Ambas deportistas de Alianza Lima desistieron de viajar debido a que habían dejado la concentración de la selección peruana el martes 14 de setiembre. A la mañana siguiente, después de revelarse la lista de elegidas para el vuelo hacia Quito, el técnico Doriva Bueno comentó: “Me da mucha pena que ellas dos no estén acá. Trabajaron toda la semana con nosotros y ayer me causó sorpresa que hayan salido de la concentración. (...) Creo que ellas reclamaron por numeración de camisetas, tallas de uniforme”. Además, indicó que Lúcar y Tristán no le habían comunicado sus salidas.

Por la tarde del miércoles 15, Adriana Lúcar comentó que sí habían avisado su marcha de la Bicolor y que no se trataba de un tema indumentaria deportiva. Horas después, ambas futbolistas blanquiazules enviaron un comunicado por sus redes sociales: “Nuestra decisión tiene que ver con temas internos que por el bien de la selección, no vamos a ventilar en este momento. Respetamos a la selección, a nuestras compañeras y al fútbol femenino en general. Y creemos que el fútbol femenino, de todos los que formamos parte del fútbol femenino, depende de la unión, del profesionalismo, del respeto y de la sana competencia”, se pudo leer en el escrito.

Esta noche, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mediante un comunicado, manifestó que con “respecto a los sucesos ocurridos el martes 14 de setiembre del 2021 con la Selección Femenina de mayores y que son de conocimiento público, el área de Integridad y Ética viene realizando las investigaciones pertinentes”.

Mientras se prosigue con las investigaciones a Doriva Bueno, la entrenadora asistente de las selecciones femeninas, Karen Palacios, estará a cargo del trabajo deportivo de la selección.