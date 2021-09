¡De locos! Sebastián Abreu, a sus 44 años, volvió a anotar en su debut con el Olimpia de Minas

El gol lo lleva en sus venas. El aún delantero vigente Sebastián Abreu volvió a anotar pese a sus 44 años. El popular ‘Loco’ hizo el gol del empate en el partido que su club Olimpia de Minas empató 1-1 ante Barrio Olímpico por el torneo minuano de la Organización del Fútbol del Interior de Uruguay. El gol del ex-Botafogo llegó al minuto 93, vía penal.

A través de sus redes sociales, el exdelantero de la selección uruguaya expresó su alegría por anotar al último minuto y darle el empate al equipo de su ciudad natal, del cual es hincha desde niño.

“Promesa cumplida con mi querido Olimpia de Minas, y que mejor que con gol a los 93. Noche emocionante, qué lindo volver a la raíces”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sebastián Abreu compartió su gol a través de sus redes sociales. Foto: Loco13com/Instagram

En otra publicación, el mundialista con Uruguay agradeció a la hinchada de su equipo que acudió a verlos en dicho torneo. “Festejando con toda esa barriada que nos acompañó en este día tan especial para Olimpia de Minas y para mí”.

Sebastián Abreu agradeció a la hinchada del Olimpia de Minas. Foto: Loco13Abreu

Estuvo cerca del fútbol peruano

Días antes de su debut, el exdelantero de la selección uruguaya Sebastián Abreu confesó que estuvo a punto de defender los colores de Universitario de Deportes y Sport Boys, pero no se pudo concretar por temas económicos.

“El primero fue Universitario y el otro fue Sport Boys. El primero no se dio por temas económicos y al último le generaba ciertas dudas por el tema de la edad (40 años), pero cuando fui al fútbol chileno logré ser goleador, y bueno eso fue lo que es no conocer lo que uno puede tener en interno. De todos modos, me quede con esa sensación de poder experimentar en el fútbol peruano, ya que el jugador peruano tiene buena técnica”, señaló en una entrevista GolPerú.