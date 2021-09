Pachuca vs. Necaxa EN VIVO: ¿qué canales transmiten el partido de la Liga MX?

Pachuca vs. Necaxa EN VIVO. Equipos se enfrentan EN DIRECTO por la señal de Fox Sports HOY, jueves 23, en el Estadio Hidalgo a las 9.00 p. m. (horario peruano y mexicano). El partido corresponde a la jornada 10 de la Liga MX y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

¿Cómo llega Pachuca?

No encuentran uniformidad. En sus últimos tres partidos han perdido dos partidos y ganado solamente uno. A pesar de haber goleado y gustado en la primera fecha, no logran consolidarse en la tabla. Actualmente se encuentran en la posición número 15 con solo siete puntos.

¿Cómo llega Necaxa?

Vienen mal. El equipo atraviesa por una difícil situación, pues ha perdido tres veces consecutivas. Su actual posición es la número trece en la tabla y el conjunto solo cuenta con nueve unidades.

“Sin duda que estamos con vergüenza deportiva, estamos conscientes de que no hemos hecho un buen papel. Estamos tratando de corregir los errores para el siguiente compromiso y tratar de revertir la imagen que hemos mostrado” , agregó Fabricio Formiliano, integrante de Necaxa.

Pachuca vs. Necaxa: ficha del partido

Partido Pachuca vs Necaxa ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 23 de septiembre ¿A qué hora juegan? 9.00 p. m. (México y Perú) ¿Dónde? Estadio Hidalgo ¿En qué canal? Fox Sports 2, Claro Sports

¿A qué hora juega Pachuca vs. Necaxa por Liga MX?

México - 9.00 p. m.

Perú - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Venezuela - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Chile - 11:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

Brasil - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (viernes 24 de septiembre)

¿Dónde ver Pachuca vs. Necaxa EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Pachuca vs. Necaxa por internet, sintoniza el canal de YouTube Marca Claro, cuenta oficial de Claro Sports. En dicha plataforma de videos se emitirá el duelo en directo (solo para Sudamérica). En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

¿Cómo ver Pachuca vs. Necaxa en Fox Sports?

Si quieres ver el duelo Pachuca vs. Necaxa vía Fox Sports 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV que tengas contratado en el país donde resides:

México: canal 552 y 1552 (Sky), canal 506 y 893 (Izzi), canal 36 (Megacable), canal 332 (Dish) y canal 564 (Total Play)

Centroamérica: canal 555 y 1552 (Sky)

Costa Rica: canal 19 (Cabletica)

El Salvador: canal 43, 211 y 306 (Claro TV)

Guatemala: canal 306 (Claro TV), canal 29, 306 y 723 (Tigo)

Honduras: canal 49, 211 y 1213 (Claro TV), canal 39, 457 y 709 (Cable Color)

Panamá: canal 376 y 1376 (Cable Onda), canal 252 (Cable & Wireless).

Además, en México el canal Claro Sports está disponible en los siguientes operadores:

Dish: canal 336

Star TV: canal 515

Total Play: canal 521.

Pachuca vs. Necaxa: alineaciones probables

Pachuca: Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Oscar Murillo, Yairo Moreno, Francisco Figueroa, Luis Chávez, Erick Sánchez, Avilés Hurtado, Ismael Sosa y Nicolás Ibañez.

DT: Paulo Pezzolano

Necaxa: L. Malagón, A. Oliveros, F. Formiliano, F. Meza, B. García, J. Escoboza, Jonathan Gónzales, R. González, A. Zendejas, A. Sepúlveda, R. Aguirre.

DT: Guillermo Alejandro Vázquez Herrera

¿Dónde se jugará el partido de Pachuca vs Necaxa?

El escenario para el Pachuca vs. Necaxa será el Estadio Hidalgo, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Pachuca y propiedad del Grupo Pachuca.