Piqué: “No entiendo que nos pongan un calendario como el que tenemos”

Barcelona ha tenido un mal arranque de temporada 2021/22 en LaLiga Santander, ya que acumula dos victorias y tres empates en las seis jornadas disputadas; no jugó la cuarta fecha con Sevilla. Este jueves 23 nuevamente no pudo ganar e igualó sin goles de visita ante Cádiz, por lo que sigue sumergido en la séptima casilla de la tabla de posiciones.

El entrenador blaugrana, Ronald Koeman, quien fue expulsado del partido, intentó transmitir calma a los medios con sus declaraciones. Sin embargo, otros jugadores como Sergi Roberto alzaron su voz de protesta. Al volante culé se le unió Gerard Piqué, uno de los líderes del vestuario, quien también se quejó del calendario elaborado por las autoridades respectivas.

Gerard Pique le reclamó al árbitro por la expulsión de Frankie De Jong. Foto: AFP

El defensor español tuvo fuertes comentarios cuando fue entrevistado por las cámaras de Movistar, en donde también reclamó acerca de la expulsión de De Jong y de la actuación del árbitro . “Creo que Frenkie intenta jugar la pelota, esconde los pies, va con velocidad... en ningún lugar creo que es para una segunda amarilla. Es lo de siempre”, sostuvo.

Y agregó: “ Lo que no entiendo es que nos pongan un calendario como el que tenemos. Nos ponen a jugar un lunes, esto es lo que yo no entiendo. No sé quién hace los calendarios. Cómo puede ser que esto sea así. ¿Por qué después de jugar un martes contra el Bayern nos ponen un lunes? Lo del árbitro puede pasar, te puedes equivocar. Pero, ¿esto? No es una crítica, es una reflexión”.

Asimismo, habló de la mala situación por la que viene pasando el Barcelona tras la salida de Lionel Messi, la cual se ve reflejada en los números y en los resultados, ya que fue goleado por el Bayern Munich en su debut en la Champions League la semana pasada.

Gerard Pique no puedo ayudar a que Barcelona anote. Foto: AFP

“En la primera parte hemos generado poco. En la segunda hemos estado mejor. La expulsión de Frenkie lo cambia todo. La última media hora hemos competido con diez. Necesitamos ganar urgentemente, pero estoy orgulloso de que el equipo ha competido”, declaró.