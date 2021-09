Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO: se enfrentan por la Copa Sudamericana 2021

VER Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO ONLINE protagonizarán un apasionante partido HOY jueves 23 de setiembre, por la ida de la segunda semifinal de la Copa Sudamericana 2021. El duelo entre uruguayos y brasileños está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica.

También podrás seguirlo a través de la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás el minuto a minuto del Peñarol vs. Atlético Paranaense, así como las alineaciones confirmadas, declaraciones, mejores jugadas y más.

A qué hora juegan Peñarol vs. Atlético Paranaense

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Peñarol vs. Atlético Paranaense: previa del partido

Con la ilusión intacta por llevar un nuevo trofeo a sus vitrinas, el Peñarol uruguayo y el Athletico Paranaense brasileño comenzarán a luchar este jueves por un lugar en la final de la Copa Sudamericana de fútbol.

El estadio Campeón del Siglo, ubicado a las afueras de Montevideo, será testigo de los primeros 90 minutos de una serie que enfrentará a dos equipos con muy buenos números a lo largo del certamen.

Tras eliminar al Nacional uruguayo en los octavos de final y al Sporting Cristal peruano en los cuartos, los aurinegros buscarán seguir de largo para retornar a una final internacional después de diez temporadas.

Para ello su entrenador, Mauricio Larriera, apostará por un once que combina a veteranos de experiencia y a jóvenes con un futuro prometedor.

Del otro lado, el Athletico Paranaense intentará repetir la gesta llevada a cabo en la temporada 2018 cuando se impuso en la final al Junior de Colombia en los penaltis.

Con el exjugador del Peñarol David Terans en sus filas, el ‘Furacao’ buscará golpear en una cancha donde ya obtuvo una resonante victoria en 2018, pero en la que cayó durante su última visita en 2020.

Al igual que el centrocampista uruguayo, probablemente el experimentado defensor Thiago Heleno, el veloz Nikao y el goleador Renato Kayzer también estarán en el once inicial.

Con información de EFE.

Peñarol vs. Atlético Paranaense: alineaciones probables

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Ramos; Jesús Trindade, Walter Gargano; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez. Entrenador: Mauricio Larriera.

Athletico Paranaense: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo; Marcinho, Erick, Richard, Abner Vinicius; Nikao, Renato Kayzer y David Terans. Entrenador: Bruno Lazaroni.

En qué canal ver Peñarol vs. Atlético Paranaense

Perú: ESPN Sur, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports App

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Uruguay: ESPN Sur, DIRECTV Sports Uruguay, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, Star+, ESPN Sur, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Bolivia: Star+, ESPN Sur, Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App, ESPN Sur, Star+

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App, directvsports.com, Star+, ESPN Sur

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, Star+, ESPN Sur, directvsports.com, ESPN Andina

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, DIRECTV Sports Venezuela, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports App.

¿Cómo ver Peñarol vs. Atlético Paranaense vía DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Atlético Paranaense vs. Peñarol ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético Paranaense vs. Peñarol por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV GO en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV GO.

Seleccione la opción descargar e instálalo.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV GO gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.