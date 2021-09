Pachuca vs. Necaxa EN VIVO por la Liga MX: ¿a qué hora es y cómo ver el partido?

Pachuca vs. Necaxa HOY juegan por la fecha 10 de la Liga MX. El encuentro se realizará en el Estadio Hidalgo y está pactado para las 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana). El partido será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO por la señal de Fox Sports y Marca Claro.

Además, habrá una cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO a través de la web de La República Deportes, donde conocerás la alineación titular, los goles y todas las incidencias del fútbol mexicano.

Pachuca vs. Necaxa EN VIVO:

Pachuca vs. Necaxa: ficha del partido

Partido Pachuca vs. Necaxa ¿Cuándo juegan? HOY 23 de septiembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana) ¿Dónde? Estadio Hidalgo ¿En qué canal? Fox Sports y Marca Claro

Pachuca vs. Necaxa: posibles alineaciones

Pachuca: Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Oscar Murillo, Yairo Moreno, Francisco Figueroa, Luis Chávez, Erick Sánchez, Avilés Hurtado, Ismael Sosa y Nicolás Ibañez. DT: Paulo Pezzolano.

Necaxa: L. Malagón, A. Oliveros, F. Formiliano, F. Meza, B. García, J. Escoboza, Jonathan Gónzales, R. González, A. Zendejas, A. Sepúlveda, R. Aguirre. DT: Guillermo Alejandro Vázquez Herrera.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Necaxa EN VIVO?

El partido Pachuca vs. Necaxa juegan HOY a las 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana). Consulta tu horario, según tu zona geográfica:

México - 9.00 p. m.

Perú - 9.00 p.m.

Ecuador - 9.00 p.m.

Colombia - 9.00 p.m.

Bolivia - 10.00 p. m.

Venezuela - 10.00 p. m.

Paraguay - 10.00 p. m.

Chile - 11.00 p. m.

Argentina - 11.00 p. m.

Uruguay - 11.00 p. m.

Brasil - 11.00 p. m.

España - 4.00 a. m. (viernes 24 de septiembre)

¿Dónde VER EN VIVO Pachuca vs. Necaxa?

El el partido Pachuca vs. Necaxa será trasmitido por la señal de Fox Sports y también podrás verlo por el canal de YouTube de Marca Claro.

¿Qué canal transmite EN VIVO Pachuca vs. Necaxa?

La transmisión del partido de Liga MX Pachuca vs. Necaxa estará a cargo de la señal de Fox Sports en Sudamérica.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: Fox Sports

Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports, Space Brazil, HBO Max

Chile: Fox Sports 1

Colombia: Fox Sports

Costa Rica: ESPN 2

Ecuador: Fox Sports

México: HBO Max

Paraguay: Fox Sports

Perú: Fox Sports

Uruguay: Fox Sports

Venezuela: Fox Sports

Estados Unidos: Galavisión

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4.

¿Dónde ver Pachuca vs. Necaxa EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Pachuca vs. Necaxa por internet, sintoniza el canal de YouTube Marca Claro, cuenta oficial de Claro Sports. En dicha plataforma de videos se emitirá el duelo en directo (solo para Sudamérica). En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.