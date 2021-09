Neymar arremetió contra el arbitraje francés: “Se acabó el famoso ‘Joga Bonito’”

Neymar volvió a ‘explotar’ en contra del arbitraje francés. El futbolista del Paris Saint-Germain usó sus redes sociales para quejarse de aquellos que imparten justicia, en especial de Stéphanie Frappart, quien amonestó a su compatriota Lucas Paquetá por hacer una pirueta en el campo de juego . De acuerdo al internacional con la selección brasileña, “se acabó el ‘Joga Bonito’”.

Estas declaraciones se dan luego que el futbolista del Olympique de Lyon recibiese una tarjeta amarilla por provocar, presuntamente, a un rival con un ‘sombrero’ sobre la banda para luego pedir la mano del jugador del Troyes. Ante esta acción, la árbitra Frappart no dudó en amonestarlo por considerar una falta de respeto.

“Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realiza. Eso es lo que me pasó a mí la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá”, empezó escribiendo el brasileño.

“ Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso ‘Joga Bonito’. Disfruten mientras puedan ”, acabó Neymar, quien recibió una amonestación por parte de un árbitro ante el Montepellier, el año pasado.

Publicación de Neymar Junior. Foto: Instagram

De la mano de Neymar, PSG sigue líder de la Ligue 1

Con doblete de Hakimi, PSG superó 2-1 al Metz por la séptima fecha de la Ligue 1 desde el Stade Municipal Saint-Symphorien (Metz). Con este triunfo, el equipo de Neymar llegó a las siete victorias de manera consecutiva y es el actual líder del torneo francés.