F1: Verstappen manda picante mensaje a Hamilton previo al GP de Rusia

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con una carrera no apta para cardiacos, ya que Max Verstappen y Lewis Hamilton luchan punto a punto por ser el líder del Campeonato Mundial. La carrera principal del Gran Premio de Rusia se realizará este domingo 26 de septiembre en el Autódromo de Sochi. Las qualys comenzarán este viernes.

El piloto neerlandés protagonizó un duro choque con el británico en el Gran Premio de Italia, disputado el pasado domingo 12 de este mes. Ambos no culminaron la competencia aquel día, por lo que el corredor de Red Bull continúa en la cima de la tabla de posiciones con 226,5 puntos. El inglés tiene 221,5 puntos.

Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron los protagonistas del GP de Italia. Foto: AFP

Verstappen ofreció la respectiva conferencia de prensa previo al GP de Rusia y se pronunció acerca de Hamilton, quien también compadeció ante los medios y le dejó un irónico mensaje a su rival: “Yo sé lo que es pelear por un primer título mundial. Para mí es la décima vez (en quince temporadas). Conozco la presión”.

Sin embargo, el joven automovilista de 23 años no se quedó callado y le contestó: “Estoy terriblemente nervioso, no duermo apenas. Es horrible pelear por el título”, contestó con sarcasmo. “ Esos comentarios demuestran que él no me conoce , lo que es normal, yo no lo conozco realmente a él tampoco”, agregó.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1