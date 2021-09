David Dioses ya no está en el chat de la selección peruana: Pasé mi nuevo número, no he tenido comunicación

La selección peruana tiene su propio chat que lo integran los jugadores consagrados y los nuevos elementos que se van sumando en el camino. Uno de ellos fue David Dioses, quien en agosto de 2020 recibió el llamado por Ricardo Gareca para los entrenamientos con miras a la primera fecha doble de las eliminatorias. El actual jugador de Mannucci confesó en una reciente entrevista que ya no integraba ese grupo por un hecho anecdótico.

“Cambié de número y ya no estoy en el chat de la selección. Pasé mi nuevo número, pero no he tenido comunicación” , manifestó en RPP.

El volante no llegó a quedar en la lista final de la Bicolor, situación que lo impulsó a seguir mejorando. “Me puse triste cuando no salí en lista de la selección, pero me motivé y quiero acabar el año de la mejor manera”, dijo Dioses.

Sobre su presente en el equipo tricolor de Trujillo, David siente que su escuadra aún tiene chances de pelear por llevarse la Fase 2, aunque Alianza Lima tenga una amplia diferencia.

“Creo que todavía falta mucho para que acabe la Fase 2. La tabla está pareja y si uno cae, el otro está arriba. Creo que tenemos que aprovechar en las siguientes fechas” , dijo el exjugador de Deportivo Municipal.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La Blanquirroja volverá a la acción este 7, 10 y 14 de octubre en una nueva fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Primero enfrentará a Chile en el Estadio Nacional. Luego visitará a Bolivia (La Paz) y Argentina (Buenos Aires).

¿En qué posición está Perú en la tabla de las eliminatorias?

Las eliminatorias de la Conmebol la integran 10 selecciones. En la tabla de posiciones, la Bicolor se encuentra en sétimo lugar con ocho unidades a cinco del quinto escaño que otorga el repechaje para clasificar a la Copa del Mundo.