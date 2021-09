Atlético Paranaense vs. Peñarol EN VIVO: ¿cómo ver la semifinal de la Sudamericana?

El partido Atlético Paranaense vs. Peñarol se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2021. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Atlético Paranaense ante Peñarol?

El equipo rubro-negro disputará su tercera semifinal de Sudamericana, cuya copa terminó alzando en 2018 al vencer al colombiano Atlético Junior en tanda de penales del partido definitorio. Aquella victoria dio a Brasil su último título en este torneo regional.

¿Cómo llega Peñarol ante Atlético Paranaense?

Los locales, dirigidos por Mauricio Larriera, se juegan en este choque el primer paso hacia un objetivo que va mucho más allá de la final. Aunque el Carbonero ganó cinco veces la Libertadores, lo que lo convierte en el tercer club del continente más vencedor en el torneo regional más importante, los brillos internacionales se le han vuelto esquivos en los últimos años.

Con información de AFP.

Atlético Paranaense vs. Peñarol: ficha del partido

Atlético Paranaense vs. Peñarol Copa Libertadores 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 23 de septiembre ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo de Montevideo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

¿A qué hora juega Atlético Paranaense vs. Peñarol por la Copa Libertadores 2021?

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Atlético Paranaense vs. Peñarol EN VIVO ONLINE GRATIS?

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Perú: ESPN Sur, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports App

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Uruguay: ESPN Sur, DIRECTV Sports Uruguay, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Argentina: directvsports.com, Star+, ESPN Sur, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Bolivia: Star+, ESPN Sur, Tigo Sports Bolivia

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App, ESPN Sur, Star+

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App, directvsports.com, Star+, ESPN Sur

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, Star+, ESPN Sur, directvsports.com, ESPN Andina

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Paraguay: ESPN Sur, Star+

Atlético Paranaense vs. Peñarol en España: DAZN 2, Movistar+

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Atlético Paranaense vs. Peñarol en Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, DIRECTV Sports Venezuela, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports App

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Atlético Paranaense vs. Peñarol ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético Paranaense vs. Peñarol por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV GO en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV GO.

Seleccione la opción descargar e instálalo.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV GO gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV GO?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

Atlético Paranaense vs. Peñarol: alineaciones probables

Athletico Paranaense : Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick, Abner; Nikao, Guilherme Bissoli y David Terans. DT: Paulo Autuori.

Peñarol : Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos; Jesús Trindade, Walter Gargano, Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini; Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera.

¿Dónde se jugará el partido de Atlético Paranaense vs. Peñarol?

El lugar donde se disputará el Atlético Paranaense vs. Peñarol por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2021 es el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

¿Cómo ver el partido Atlético Paranaense vs. Peñarol por la Copa Libertadores 2021?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Atlético Paranaense vs. Peñarol EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.