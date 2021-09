VER PSG vs. Metz EN VIVO vía ESPN y Star+ HOY: se enfrentan por la Ligue 1

PSG vs. Metz EN VIVO, sin Lionel Messi, se verán las caras HOY, miércoles 22 de setiembre, por la séptima fecha de la Ligue 1. El duelo entre ambas escuadras está pactado para que se lleve a cabo en el Stade Saint-Symphorien desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN y Star+ para toda Sudamérica, mientras que la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming online.

Sin su máxima estrella, el Paris Saint-Germain saltará al campo de juego en búsqueda de su séptima victoria de manera consecutiva . Ante el Olympique de Lyon, Lionel Messi fue cambiado debido a una molestia en la pantorrilla, por lo que quedó descartado para este duelo. Los encargados de vulnerar las redes del Metz serán Kylian Mbappé y Neymar, quienes han sido convocados por el entrenador Mauricio Pochettino.

¿A qué hora juegan PSG vs. Metz?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

PSG vs. Metz: previa del encuentro

El argentino Lionel Messi tiene síntomas de una contusión ósea en la rodilla izquierda y no entra en la convocatoria del París Saint-Germain (PSG) para el duelo de hoy contra el Metz, indicó este martes el club.

El jugador se sometió a una resonancia magnética que dejó entrever esa lesión y volverá a ser sometido a pruebas en 48 horas para determinar si puede regresar a los terrenos de juego. El exfutbolista del Barcelona fue sustituido a falta de un cuarto de hora del partido liguero contra el Lyon en el Parque de los Príncipes el último domingo.

Messi mostró su sorpresa por el cambio, decidido por el entrenador, el también argentino Mauricio Pochettino, que tras el duelo no dio explicaciones sobre el mismo. Sin embargo, el PSG filtró que el técnico quiso preservarle tras haber sufrido una dura entrada unos minutos antes.

El jugador cojeaba ligeramente al día siguiente y no entrenó con el resto de sus compañeros, según L’Équipe. Por ello, fue sometido a exámenes médicos que detectaron esa posible lesión.

La sustitución de Messi por motivos técnicos, la primera desde marzo de 2010 sin que su equipo tuviera una clara ventaja, levantó muchos comentarios en París, alimentados por los gestos de sorpresa del jugador al abandonar el campo, sin apenas saludar al técnico.

El PSG informó también de que el italiano Marco Verratti volvió a retomar la carrera en el entrenamiento de hoy, mientras que Sergio Ramos “prosigue su preparación individual en el campo”.

Con información de EFE.

PUEDES VER Cristiano Ronaldo supera a Lionel Messi como el futbolista mejor pagado en el mundo

¿En qué canal ver PSG vs. Metz?

El duelo entre PSG vs. Metz será TRANSMITIDO EN DIRECTO por los canales ESPN y Star+ para toda Sudamérica.

Perú: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: SBT

México: Claro Sports.

¿Cómo ver PSG vs. Metz vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver PSG vs. Metz vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Metz, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

PSG vs. Metz: posibles alineaciones

Paris Saint Germain: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno; Herrera, Gueye, Wijnaldum; Neymar, Mbappé e Icardi.

Metz: Oukidja; Bronn, Kouyate, Udol; Cantonze, Maiga, Pajot, Yade; Sarr, De Preville y Niane.

Revive la reacción de Messi tras el gol de Icardi