Ronaldo Nazario: el ‘Fenómeno’ tiene dos cumpleaños y este miércoles celebra uno de ellos

Quien no recuerda la final de la Copa del Mundo 2002, torneo en el que la selección de Brasil logró consagrarse como el pentacampeón del mundo al vencer 2-0 a Alemania en la final. Aquella vez, la figura del partido fue Ronaldo Nazario, quien anotó dos goles. Este miércoles 22, el ‘Fenómeno’, como fue bautizado por millones de hinchas, está de cumpleaños.

Si bien el onomástico del exdelantero del Real Madrid y Barcelona puede pasar como un día cualquiera, esta fecha es curiosa, ya que hace cuatro días festejó lo mismo. La leyenda brasileña tiene la curiosa anécdota de cumplir años en dos ocasiones.

Con 21 años, Ronaldo Nazario se convirtió en la gran figura del Inter de Milán. Foto: The World News

Resulta que el 18 de setiembre, día en el que sus familiares lo felicitaron por un año más de vida, es la fecha de su nacimiento; sin embargo, en su certificado figura el 22 del mismo mes. ¿El motivo?

En el libro Ronaldo: the journey of a genius, del autor James Mosley, se revela que el padre del astro brasileño no fue a registrarlo hasta cuatro días después de que naciera. Debido a que el progenitor de el ‘Fenómeno’ debía pagar una importante multa por no haber registrado a su hijo a tiempo, este optó por decirle a las autoridades que el bebé había nacido en la misma fecha de la inscripción.

De esta manera, Ronaldo Nazario celebra y recibe el saludo de los hinchas en ambas fechas. Precisamente, el Inter de Milán, club que tuvo entre sus filas al atacante brasileño desde 1997 hasta 2002, lo saludó a través de sus redes sociales.