Partidos de hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

A nivel local, la Liga 1 Betsson continúa esta jornada trayendo tres enfrentamientos programados. Sport Boys vs. Cusco buscarán una victoria luego de sus últimos encuentros pasados. El segundo encuentro es entre el cuadro de Farfán, Alianza Lima vs. Melgar quienes medirán por los tres puntos de la jornada correspondiente. El último será entre Sporting Cristal vs. Carlos Manucci.

A nivel internacional, el fútbol trae varios encuentros interesantes en la presente fecha. En España, tenemos el cruce entre Sevilla vs. Valencia, Real Madrid vs. Mallorca de La Liga; en Francia, el cuadro del tridente MNM, PSG vs. Metz pondrá la cuota futbolística. En Sudamérica, por otra parte, se juega la Copa Libertadores entre Flamengo vs. Barcelona.

Perú - Liga 1 Betsson

Sport Boys vs. Cusco

Canal: Gol Perú

Hora: 11.00 a. m.

Alianza Lima vs. Melgar

Canal: Gol Perú

Hora: 13.15 p. m.

Sporting Cristal vs. Carlos Manucci

Canal: Gol Perú

Hora: 15.30 p. m.

Sudamérica - Copa Libertadores

Flamengo vs. Barcelona

Canal: ESPN Sur, Claro Sports, Marca Claro

Hora: 19.30 p. m.

Inglaterra - Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup)

Chelsea vs. Aston Villa

Canal: DAZN, Sport 1, Nova Sports 4

Hora: 13.45 p. m.

Arsenal vs. AFC Wimbledon

Canal: PPTV Sport China

Hora: 13.45 p. m.

Millwall vs. Leicester City

Canal: PPTV Sport China

Hora: 13.45 p. m.

Manchester United vs. West Ham United

Canal: ESPN2 Sur, Star +, ESPN Andina, FOX Sports 1 Brasil

Hora: 13.45 p. m.

Wolverhampton Wanderers vs. Tottenham Hotspur

Canal: DAZN, Sport TV3

Hora: 13.45 p. m.

España - La Liga

Sevilla vs. Valencia

Canal: DIRECTV Sports Perú

Hora: 12.30 p. m.

Espanyol vs. Deportivo Alavés

Canal: DIRECTV Sports Perú

Hora: 12.30 p. m.

Villareal vs. Elche

Canal: DAZN, Nova Sports News

Hora: 15.00 p. m.

Real Madrid vs. Mallorca

Canal: DIRECTV Sports Perú

Hora: 15.00 p. m.

Italia - Serie A

Spezia vs. Juventus

Canal: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Star+

Hora: 11.30 a. m.

Salernitana vs. Hellas Verona

Canal: ESPN Play Sur, Star+

Hora: 11.30 a. m.

Milan vs. Venezia

Canal: ESPN Play Sur, Star+

Hora: 13.45 p. m.

Cagliari vs. Empoli

Canal: ESPN Play Sur, Star+

Hora: 13.45 p. m.

Colombia - Primera A

Junior vs. Atlético Huila

Canal: Fanatiz International, Win Sports +

Hora: 20.00 p. m.

Sudamérica - Copa Sudamericana

RB Bragantino vs. Libertad

Canal: DirecTV Sports Perú

Hora: 17.15 p. m.

Argentina - Copa Argentina

Godoy Cruz vs. Racing Club

Canal: TyC Sports Internacional

Hora: 16.10 p. m.

Boca Juniors vs. Patronato

Canal: TyC Sports Internacional

Brasil - Brasileirao

Sao Paulo vs. América Mineiro

Canal: Brasil Play

Hora: 18.30 p. m.

Francia - Ligue 1