TRANSMISIÓN EN VIVO Libertad vs. Bragantino EN DIRECTO: por la semifinal de la Copa Sudamericana

VER Libertad vs. Bragantino EN VIVO EN DIRECTO HOY, miércoles 22 de setiembre, protagonizarán un apasionante encuentro por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2021. El duelo, que empezará a las 5.15 p. m. (hora peruana), se llevará a cabo en el Estadio Nabi Abi Chedid, en la ciudad Braganca Paulista, Sao Paulo, y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN2 y DirecTV Sports para toda Sudamérica.

También podrás seguirlo en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás las alineaciones confirmadas de este encuentro, así como el minuto a minuto, mejores jugadas y más.

Libertad vs. Bragantino: previa del partido

El Bragantino brasileño recibirá este miércoles al Libertad paraguayo para el juego de ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana en el que considera el compromiso más importante de su historia por abrirle el camino a la posible clasificación a su primera final de un torneo internacional.

El conjunto de Bragança Paulista, ciudad del interior del estado de Sao Paulo, ha realizado hasta ahora una campaña histórica en la Sudamericana y, tras ser el primero en la clasificación del Grupo G, dejó por el camino equipos como el ecuatoriano Independiente del Valle, campeón del torneo en 2019, y al tradicional Rosario Central argentino.

“Para todos se trata del partido más importante de nuestra carrera. Para el club también, con seguridad, es el más importante en su historia. No podemos olvidar el Campeonato Brasileño, en el que estamos bien, pero ahora tenemos que concentrarnos en el partido del año e ir con fuerza total”, afirmó el delantero Artur, uno de los jugadores más destacados del conjunto paulista.

El Bragantino es el quinto en la clasificación del actual Campeonato Brasileño, con 33 puntos y a doce unidades del líder, Atlético Mineiro, por lo que tiene posibilidades de terminar entre los cuatro primeros y garantizar cupo a la Libertadores en 2022.

El equipo comandado por el técnico Mauricio Barbieri podrá contar en su primer enfrentamiento por la semifinal con el centrocampista Lucas Evangelista, que se estaba recuperado de una lesión, pero que desde el lunes entrena con normalidad con sus compañeros.

Ello le permite a Barbieri tener a disposición a casi todos sus habituales titulares e intentar buscar una amplia ventaja en el duelo de ida para viajar con tranquilidad a Asunción para el de vuelta, el 29 de septiembre próximo.

Con información de EFE.

