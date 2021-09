Juan Carlos Oblitas: “En las eliminatorias se tiene que jugar al límite del reglamento”

Juan Carlos Oblitas brindó una entrevista a FPF Play y en ella se refirió al presente de la selección peruana en las eliminatorias a Qatar 2022. El ‘Ciego’ hizo una evaluación de cada encuentro de la pasada jornada eliminatoria. “El partido ante Uruguay me dejó un partido con opiniones divididas. Hicimos un segundo tiempo como hacía mucho no veía al equipo, pero no concretamos las que tuvimos ”, indicó.

“Si ante Uruguay se sacó un punto que pudieron ser tres, frente a Venezuela se sacó los tres puntos, pero me dejaron un sinsabor desde lo futbolístico”, agregó. Sobre el duelo ante la Vinotinto, Oblitas señaló que “fue una falsa actuación de un equipo que no estuvo bien”, pues no se aprovechó el hombre de más con el que se jugó.

Asimismo, admitió que a Perú se la hace cuesta arriba cada vez que enfrentamos a Brasil, pero indicó que esto es algo que le pasa a las demás selecciones. “Sacamos cuatro puntos de una fecha triple que nos permite estar en la media, pero me hubiera gustado sacar dos puntos más”, apuntó.

El director deportivo de la FPF también analizó lo que será la fecha triple de eliminatorias de octubre, la misma que considera igual de dura y complicada que la jornada anterior. “Tenemos un partido con Chile que tenemos que ganar si queremos mantenernos cerca de los puestos de clasificación. Después viene Bolivia, sabiendo lo difícil que es ir a jugar a La Paz y de ahí a Buenos Aires”, puntualizó.

Oblitas habló sobre lo impredecible que es esta eliminatoria, y basado en ello dio algunas recomendaciones a los jugadores de la selección peruana. “ No hay que mirar la tabla . En las eliminatorias se tiene que jugar al límite del reglamento y mirando al siguiente partido; no yendo más allá. Yo, particularmente, estoy pensando solo en Chile, que es nuestro siguiente rival”, señaló.

Finalmente, Juan Carlos Oblitas destacó la serenidad y calma que tiene Ricardo Gareca frente a los trascendentales duelos que se vienen para la Bicolor, por lo que se muestra optimista de cara a ello. “La tranquilidad me la da Ricardo Gareca, y él está bien, está fuerte y eso le tiene que transmitir a los jugadores. Algo que no podemos perder nunca es la esperanza. Este es un equipo que en momentos cruciales ha demostrado que saca la cara”. concluyó.