Universitario vs. Alianza Universidad EN VIVO por Gol Perú: a qué hora y dónde ver partido por la Liga 1

Universitario vs. Alianza Universidad este jueves 23 por la Liga 1 Betsson 2021. El cotejo se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y está pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana). El partido será transmitido EN VIVO Y DIRECTO por la señal de Gol Perú. También habrá una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La Repúbica Deportes, para que puedas seguir el MINUTO A MINUTO del encuentro, los goles e incidencias.

Universitario vs. Alianza Universidad: minuto a minuto

Universitario vs. Alianza Universidad: ficha del partido

Universitario vs. Alianza Universidad ¿Cuándo juegan? Jueves 23 de setiembre ¿A qué hora juegan? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? Gol Perú

¿Cómo llega Universitario ante Alianza Universidad?

Universitario de Deportes llega al duelo ante la escuadra huanuqueña tras caer 0-2 con Deportivo Municipal. El elenco crema disputará su tercer encuentro bajo la tutela de Gregorio Pérez y necesita un triunfo para mantenerse en puestos de clasificación a un torneo internacional. Los cremas no podrán contar, por lesión, con Iván Santillán, Diego Chávez, Enzo Gutiérrez y Hernán Novick.

¿Cómo llega Alianza Universidad ante Universitario?

El equipo dirigido por Julio César Uribe llega al enfrentamiento con los cremas sin poder ganar hace cuatro encuentros. Los huanuqueños no ganan desde el 19 de agosto cuando doblegaron a Alianza Atlético de Sullana por 2-1. En su último encuentro igualaron a un gol con Carlos A. Mannucci. Lo que complica la situación del elenco universitario es la tabla acumulada, pues se encuentran en la casilla 13, a pocos puntos de la zona descenso.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Universidad?

En Perú, el partido Universitario vs. Alianza Universidad se disputará a partir de las 3.30 p. m. Consulta la guía de horarios para saber desde qué hora verlo en el extranjero.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

PUEDES VER: Alianza Lima clasificó a la Copa Libertadores 2022 tras ganar a Melgar

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Universidad?

La transmisión del partido Universitario vs. Alianza Universidad por televisión estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Universidad vía Gol Perú?

Puedes ver el partido Universitario vs. Alianza Universidad por la señal de Gol Perú en los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el Universitario vs. Alianza Universidad?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Universitario vs. Alianza Universidad por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.