VER ESPN EN VIVO: HOY PSG vs. Metz por la sétima jornada de la Ligue 1

Sin Lionel Messi por lesión, PSG vs. Metz se miden EN VIVO HOY, miércoles 22 de septiembre, por la sétima fecha de la Ligue 1. El duelo empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y se jugará en el Stade Saint-Symphorien. La transmisión de este cotejo estará a cargo de la señal de ESPN y Star+.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

PSG vs. Metz vía ESPN: ficha del partido

Partido PSG vs. Metz ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 22 de septiembre ¿Dónde? Stade Saint-Symphorien ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star+

PSG vs. Metz vía ESPN: la previa

Baja sensible. A pocas horas de disputarse la sétima jornada de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain no podrá contar con Lionel Messi para su próximo compromiso ante el Metz. El argentino presenta signos de una contusión ósea y en las siguientes horas será evaluado.

Con su presencia casi descartada, los dirigidos por Pochettino intentarán demostrar un mejor juego en el Stade Saint-Symphorien. Pese a tener puntaje perfecto en el torneo local, la escuadra parisina no ha logrado convencer a sus aficionados y en su anterior compromiso con el Lyon hubo una polémica en la parte complementaria.

Al vigente campeón de América no le gustó salir del campo y se negó a darle la mano al entrenador. Esto ocasionó una serie de especulaciones sobre el futuro del técnico y, con miras al siguiente cotejo, el ambiente no es el idóneo.

Por su parte, el club de Lorena se ubica en la última casilla de la competición e intentará conseguir su primera victoria ante Neymar y compañía.

Lionel Messi fue reemplazado en el último partido del PSG. Foto: ESPN.

PSG vs. Metz vía ESPN: posibles alineaciones

Paris Saint Germain: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno; Herrera, Gueye, Wijnaldum; Neymar, Mbappé e Icardi.

Metz: Oukidja; Bronn, Kouyate, Udol; Cantonze, Maiga, Pajot, Yade; Sarr, De Preville y Niane.

¿A qué hora juegan PSG vs. Metz por la Ligue 1?

El cruce PSG vs. Metz se disputará desde las 2.00 p. m. en horario peruano. Revisa la guía de canales para ver el juego desde el extranjero.

Perú: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver PSG vs. Metz?

El canal que transmitirá en vivo el PSG vs. Metz será ESPN para toda la región de Sudamérica y Star+ vía online.

Perú: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: SBT

México: Claro Sports.

¿Dónde ver PSG vs. Metz vía ESPN?

Si quieres ver el PSG vs. Metz por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star+ para ver PSG vs. Metz?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Metz, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver PSG vs. Metz ONLINE GRATIS?

Este partido entre PSG vs. Metz también podrás seguirlo por la web de La República Deportes. Encontrarás las incidencias de este encuentro, como goles y mejores jugadas.

¿Dónde se jugará el partido entre PSG vs. Metz?

El duelo entre PSG vs. Metz por la fecha 7 de la Ligue 1 se disputará en el Stade Saint-Symphorien.

PSG vs. Metz: últimos enfrentamientos

Metz 1- 3 PSG I 24.04.21 I Ligue 1

PSG 1-0 Metz I 16.09.20 I Ligue 1

Metz 0-2 PSG I 30.08.19 I Ligue 1

PSG 5-0 Metz I 10.03.18 I Ligue 1

Metz 1-5 PSG I 08.09.17 I Ligue 1.

PSG vs. Metz: Tabla de posiciones Ligue 1