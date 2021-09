Peñarol vs. Atlético Paranaense vía DirecTV Sports: conoce la programación del duelo por Sudamericana

Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO se enfrentarán este jueves 23 de setiembre desde las 7.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Uruguay) y 9.30 p. m. (Brasil), en el Estadio Campeón del Siglo en partido por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2021 ONLINE y EN DIRECTO. La transmisión del duelo estará a cargo del canal DirecTV Sports. Sigue todas las incidencias del encuentro por el fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Peñarol vs. Atlético Paranaense: historial

Peñarol y Atlético Paranaense se vuelven a enfrentar después de un año en un torneo internacional. En el 2020 ambas escuadras se midieron por la fase de grupos de la Libertadores e hicieron respetar su casa cuando les tocó ser anfitriones. El Rubronegro se impuso 1-0 de local y Peñarol logró un 3-2 cuando afrontó la misma situación.

En el 2018 también se cruzaron, esa vez fue por la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Paranaense logró el pase a la siguiente fase tras derrotar al Carbonero por 2-0 y 4-1.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Atlético Paranaense?

La transmisión del partido entre Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO empezará a partir de las 7.30 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (24 de setiembre).

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Atlético Paranaense?

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App México: Blue To Go Video Everywhere

Blue To Go Video Everywhere Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Peñarol vs. Atlético Paranaense ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Peñarol vs. Atlético Paranaense por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.