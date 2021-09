Barcelona SC vs. Flamengo EN VIVO: a qué hora y dónde ver semifinal de Copa Libertadores 2021

Barcelona SC vs. Flamengo EN VIVO. Equipos se miden en partido de ida de las semifinales de Copa Libertadores 2021 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 22 de septiembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN, Star+ y Facebook Watch a partir de las 7.30 p. m. de Perú desde el estadio Maracaná. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Barcelona SC vs. Flamengo EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN, Star+ y Facebook Watch. En el minuto a minuto encontrarás la formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Flamengo: clasificación a semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo viene de sufrir una derrota por 1-0 ante Gremio en la última jornada del Brasileirao; sin embargo, su rendimiento en la Copa Libertadores 2021 ha sido aún mejor de lo que ha mostrado a nivel doméstico, ya que no ha perdido ninguno de los 10 compromisos que ha jugado (ganados siete, empatados tres) y, de hecho, encara la primera semifinal ante Barcelona SC tras conseguir cuatro triunfos en fila en el certamen continental.

Barcelona SC: clasificación para semifinales de la Copa Libertadores

No cabe duda de que Barcelona SC ha sido la gran sorpresa de la Copa Libertadores este año, ya que incluso los fanáticos más optimistas no lo habrían imaginado entre los mejores cuatro elencos del continente.

El conjunto ecuatoriano dejó fuera a Fluminense en los cuartos de final gracias a la regla del gol de visitante (3-3 en el global) y antes sacó de carrera a Vélez Sarsfield, por lo que su camino a las semifinales no ha sido del todo sencillo.

Barcelona SC vs. Flamengo EN VIVO: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Flamengo ¿Cuándo juegan? Miércoles 22 de septiembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Maracaná ¿A qué hora? 7.30 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN, Star+ y Facebook Watch

Barcelona SC vs. Flamengo EN VIVO: posibles alineaciones

Flamengo: Diego Alves; Mauricio Isla, Rodrigo Caio, Leo Pereira, Rene; Diego Ribas (Andreas Pereira), Willian Arao, Everton Ribeiro, Vitinho, Michael; y Gabigol.

DT. Renato Portaluppi

Barcelona SC: Javier Burrai; Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Emmanuel Martínez, Damián Díaz, Adonis Preciado; y Gonzalo Mastriani.

DT. Fabián Bustos

Estadio: Maracaná.

¿A qué hora se juega Barcelona SC vs. Flamengo EN VIVO?

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (Al día siguiente).

¿En qué canales ver Barcelona SC vs. Flamengo EN VIVO?

Perú: ESPN Sur, Claro Sports, Star+, Marca Claro

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Ecuador: Claro Sports, Marca Claro, Star+, ESPN Sur

Argentina: ESPN Sur, Claro Sports, Star+, Marca Claro

Bolivia: Claro Sports, Star+, Marca Claro, ESPN Sur

Chile: Fox Sports 1 Chile, Marca Claro, Claro Sports, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Marca Claro, Claro Sports

Costa Rica: Claro Sports, Marca Claro

México: Marca Claro, Claro Sports

Paraguay: ESPN Sur, Marca Claro, Claro Sports, Star+

España: DAZN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: Marca Claro, Star+, ESPN Sur, Claro Sports

Venezuela: ESPN Sur, Marca Claro, Star+, Claro Sports.

¿Qué canal es ESPN para ver Barcelona SC vs. Flamengo?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Flamengo vía Star+?

Para acceder a Star Plus y ver el Barcelona SC vs. Flamengo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.