Aldair Rodríguez: “La actitud no se negocia”

Desde su regreso a Alianza Lima solo anotó un gol, pero Aldair Rodríguez señala que nadie puede criticarle su actitud, mucho menos que no corre la cancha cada vez que viste la blanquiazul. A sus 27 años, el delantero le confesó a La República que “actitud y entrega” –frase que se ha vuelto el lema oficial de este Alianza Lima versión 2021– nunca las negocia.

¿Por qué Alianza define los partidos en el segundo tiempo?

Los otros equipos también hacen su trabajo, los primeros tiempos son más reñidos, más disputados, y en el segundo nosotros, con más piernas y recambios que tenemos, sacamos ventaja y gracias a Dios nos está yendo bien así.

¿Tu función en el equipo hoy es distinta?

Sí, me tocó una labor sacrificada, pero contento porque estoy teniendo minutos y la continuidad que necesitaba. Me quedo tranquilo porque al grupo le está yendo bien, lo más importante es el colectivo. Lo personal pasa a segundo plano .

¿Qué es lo que te pide Carlos Bustos?

Que pique a los espacios, que trate de abrir a las defensas de esa manera y generar espacios para los compañeros. Ese trabajo táctico es importante.

¿Te sientes cómodo acompañando a Hernán Barcos?

Se me acomoda jugar con él, con Jairo Concha, Richi Lagos, Ballón, quienes tienen buen pie y pueden mandarme balones hacia el espacio. Hay un muy buen colectivo. Nos comunicamos mucho y eso se ve reflejado en el campo.

Aldair Rodríguez tiene contrato con Alianza Lima hasta fines del 2022. Foto: captura Instagram

Se ha formado un buen grupo...

Sí, definitivamente pensamos en la gloria, en llegar a la final, pero vamos pasito a pasito, con mucha humildad y tranquilidad. Respetamos a todos los rivales y no hay ninguno al que miramos por encima del hombro.

¿Cómo tomas las críticas por no hacer goles?

Es normal, para eso somos profesionales. Las críticas es parte de, sobre todo si estás en un equipo grande, siempre vas a ser juzgado y mirado por todo el país, es normal. Uno tiene que ser lo suficientemente fuerte.

¿Existe ansiedad en busca del gol?

Estoy contento con lo que vengo haciendo, si se me presenta una situación clara trato de definir.

¿Lo más importante hoy es el trabajo táctico?

Sí, por supuesto. Hay muchos comentarios, formas de ver el fútbol, y las respeto porque tienen su punto de vista, pero yo estoy tranquilo.

¿Qué diferencias hay entre el Aldair Rodríguez del 2019 que salió campeón y goleador con Binacional y el actual?

No veo mucha diferencia. Siempre he sido un obrero en el campo, me he entregado al máximo. Hay rachas que a uno le toca pasar, pero la actitud no se negocia. Me pueden juzgar por muchas cosas, pero no porque me falte correr. Esta camiseta de Alianza Lima se tiene que sudar siempre.

¿Cuáles son tus objetivos?

Seguir por la senda del triunfo y esperamos cumplir los objetivos. Hacer las cosas bien para ser tomado en cuenta en la selección y volver a tener una oportunidad afuera.

¿Qué rescatas de tu paso por el América de Cali?

Se aprende mucho. Allá es un campeonato durísimo, todo eso suma para adquirir experiencia. Te hacen ser mejor futbolista y profesional.