A qué hora y qué canal transmite Sevilla vs. Valencia

HOY, miércoles 22 de septiembre, Sevilla y Valencia chocan por la sexta jornada de LaLiga Santander. El encuentro será en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y está pactado para las 12.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

¿A qué hora juegan Sevilla vs. Valencia?

En Perú, el partido Sevilla vs. Valencia se disputará a partir de las 12.30 p. m.. Consulta la guía de horarios para ver el duelo en otros países de la región.

Perú: 12.30 p. m.

Costa Rica: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

México: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

España: 7.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Sevilla vs. Valencia?

Para ver el partido Sevilla vs. Valencia por televisión, debes sintonizar la señal de DirecTV Sports en los países de Sudamérica.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: SKY Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV Bar.

¿Dónde ver Sevilla vs. Valencia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Sevilla vs. Valencia, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming donde podrás acceder a la programación de DirecTV Sports. En caso no cuentes con el mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS, con todas las incidencias del cotejo, a través de la web de La República Deportes.

¿Cómo llega Sevilla?

El cuadro hispalense no ha conocido la derrota en este arranque de LaLiga, sin embargo, las dos victorias y mismo número de empates lo deja en la séptima posición de la tabla, lejos de puestos de competición europea.

Julen Lopetegui sabe que este partido es clave para que el Sevilla pueda empezar a meterse en la pelea por el título liguero, que hasta el momento se disputan Real Madrid y Atlético de Madrid, quienes son seguidos muy de cerca por el Valencia, su rival de hoy.

¿Cómo llega Valencia?

José ‘Pepé' Bordalás asombró al mando del Getafe y parece que en la oncena valenciana sus métodos e ideas están funcionando, al menos en este comienzo del torneo. Tres victorias, un empate y una derrota han colocado al Valencia en la tercera plaza de la clasificación.

Los 10 puntos conseguidos son una seria amenaza para el Real Madrid, que es consciente que de cometer cualquier error haría que el conjunto ‘che’ sea el perseguidor del Atlético de Madrid.

Posible formación de Sevilla

Sevilla: Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Rakitic, Delaney, Jordan; Ocampos, Lamela y Rafa Mir. DT: Julen Lopetegui.

Posible formación de Valencia

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Gabriel, Alderete, Lato; Wass, Hugo Duro, Musah, Guillamón; Guedes y Maxi Gómez. DT: José Bordalás.

¿Dónde se jugará el partido Sevilla vs. Valencia?

El compromiso Sevilla vs. Valencia se jugará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario donde el cuadro local disputa sus duelos en torneos nacionales e internacionales.