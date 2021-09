WWE: la emotiva despedida de Daniel Bryan tras fichar por AEW

All Elite Wrestling dio el bombazo del año el pasado 5 de septiembre con el evento All Out 2021, tras confirmar los fichajes de Ruby Soho, Adam Cole y, sobre todo, Daniel Bryan, uno de los rostros más representativos de WWE en la última década. Semanas anteriores se hizo oficial el regreso de CM Punk a la lucha libre.

La compañía de Vince McMahon se vio opacada con estas contrataciones, pero el de ahora llamado Bryan Danielson fue el batacazo en el mundo luchístico. El luchador estadounidense se pronunció sobre su incorporación a AEW y se despidió de la WWE a través del portal The Players Tribune.

Bryan Danielson ahora es una de las grandes estrellas de AEW. Foto: AEW

El también conocido como ‘The American Dragon’ apareció en el cierre del evento PPV de AEW, tras el combate entre Kenny Omega y Christian Cage, por el campeonato mundial de la empresa. Cuando The Elite comenzó a atacar al canadiense, luego del estreno de Adam Cole, Bryan se hizo presente e hizo explotar a toda la afición.

Esta aparición reventó en las redes sociales y, según indicaron los portales especializados de Estados Unidos, la WWE le había aceptado todos los pedidos a Danielson para que este renueve, pero ni aun así aceptó. En esta extensa carta compartida en esta plataforma explicó los motivos de su salida.

“Siento que mañana (en AEW Dynamite) por la noche será como el combate más importante de mi carrera. En muchos sentidos, no parece real lo que vivo, porque me enfrento a un oponente de ensueño como Kenny Omega , a quien he visto crecer y convertirse en uno de los mejores luchadores del mundo durante los últimos años”, escribió.

Bryan Danielson luchará con Kenny Omega en AEW Dynamite. Foto: AEW

“Está sucediendo en una empresa innovadora: AEW, una compañía que está modernizando la lucha libre y brindando a los fans su primera alternativa verdadera en mucho tiempo. Y es mi primer combate fuera de la WWE en más de 10 años. Lo siento como un capítulo completamente nuevo. No podría estar más emocionado”, añadió.

Bryan Danielson agradece a WWE

“Muchas gracias, WWE. Gracias a las increíbles superestrellas con las que he compartido tanto el ring como la carretera. Por ser una familia cuando estamos lejos de la familia. Por hacerme sentir bien cuando no me sentía bien. Por las conversaciones profundas y debates sin sentido. Por hacerme reír, tanto en los mejores momentos como en los peores”, declaró Bryan Danielson.

Daniel Bryan luchó por última vez en WWE con Edge y Roman Reigns en WrestleMania 37. Foto: WWE