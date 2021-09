Llacuabamba vs. Unión Comercio EN VIVO: ¿a qué hora es el partido?

VER Llacuabamba vs. Unión Comercio EN VIVO por la décima fecha de la Liga 2 2021 por la segunda división del fútbol peruano. El enfrentamiento se dará en el Estadio San Marcos y está pactado para las 6.00 p. m. (hora peruana). El partido no será trasmitido en señal abierta de televisión, pero AQUÍ en La República Deportes habrá una cobertura GRATIS ONLINE del encuentro.

Llacuabamba vs. Unión Comercio: ficha del partido

Partido Llacuabamba vs. Unión Comercio ¿Cuándo juegan? HOY 21 de septiembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de San Marcos ¿En qué canal? -

Llacuabamba vs. Unión Comercio: posibles alineaciones

Deportivo Llacuabamba: R. Anderson; E. Torres, H. Santisteban, K. Sánchez, J. Mayo; A. Gutiérrez, F. Espinoza, J. Obeso, S. Acevedo; N. Vega, L. Ramos.

Unión Comercio: Camacho; Reátegui, Safra, Uculmana, D. Vásquez; J. Vásquez, Muñoz, Vargas, Jiménez; Peña e Ibargüen.

¿A qué hora es Llacuabamba vs. Unión Comercio?

El partido Llacuabamba vs. Unión Comercio se realizará a las 6.00 p. m. (hora peruana), consulta la hora según tu zona geográfica:

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (miércoles 22).

¿Qué canal trasmite EN VIVO Llacuabamba vs. Unión Comercio?

La transmisión del partido Llacuabamba vs. Unión Comercio no estará disponible por televisión. Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la Liga 2, no incluyó este encuentro en su programación.

¿Cómo VER GRATIS ONLINE Llacuabamba vs. Unión Comercio?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Llacuabamba vs. Unión Comercio por internet, puedes ingresar a la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado con el marcador actualizado minuto a minuto.