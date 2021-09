EN VIVO Atlético Grau vs. Carlos Stein: TRANSMISIÓN EN DIRECTO del partido por Liga 2

Atlético Grau vs. Carlos Stein. Equipos juegan un duelo de descarte para tentar el título de la segunda fase de la Liga 2. El Patrimonio y el cuadro carlista llegan al duelo válido por la fecha 10 de la segunda división muy pegados en la tabla. Cada una de las escuadras buscará los tres puntos para darle caza al líder momentáneo: Unión Huaral.

Atlético Grau vs. Carlos Stein: ficha del partido

Atlético Grau vs. Carlos Stein ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 21 de setiembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿Qué canal lo transmite? Sin transmisión por TV

¿A qué hora juega Atlético Grau vs. Carlos Stein?

En territorio peruano, el duelo Atlético Grau vs. Carlos Stein empezará a las 3.30 p. m. Si quieres seguirlo desde el extranjero, revisa la siguiente guía de horarios.

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 5.00 a. m.

Atlético Grau llega al duelo ante Stein con 15 puntos en la segunda fase de la Liga 2. El elenco piurano espera recuperarse de la dolorosa caída ante Los Chankas por 3-1 en la fecha anterior. Dicha derrota impidió que el Patrimonio se mantenga en la parte alta de la tabla y se vea un poco relegado en la misma.

Por su parte, Stein viene de dos triunfos consecutivos y espera lograr el tercero al hilo para así alcanzar a Unión Huaral en la punta. El elenco carlista, de paso, espera sumar de a tres para sacar de la disputa al título de la segunda fase a los piuranos de cara a al última fecha del certamen.

¿Qué canal transmite Atlético Grau vs. Carlos Stein?

El Atlético Grau vs. Carlos Stein no será transmitido por televisión. Gol Perú, canal dueño de los derechos televisivos de la Liga 2, no incluyó este cotejo en su programación.

¿Cómo seguir Atlético Grau vs. Carlos Stein ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro Atlético Grau vs. Carlos Stein, sigue la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes, que te mantendrá informado con los cambios del marcador y fotos actualizadas del choque.

¿Dónde juegan Atlético Grau vs. Carlos Stein?

El escenario para el cotejo Atlético Grau vs. Carlos Stein será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede para esta segunda fase de la Liga 2.

Historial de Atlético Grau vs. Carlos Stein