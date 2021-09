Serie A: arquero del AC Milan denuncia insultos racistas de hinchas de Juventus

La Serie A estuvo en el ojo del planeta fútbol este último domingo 19 en una nueva edición del ‘Derbi de los Campeones’. Juventus y AC Milan se vieron las caras en el Allianz Stadium de Turín en un duelo de infarto que quedó empatado 1-1. Sin embargo, luego del cotejo salió a la luz actos repudiables de parte de la afición local.

El diario italiano Gazzetta dello Sport informó que hinchas de la Vecchia Signora enviaron insultos racistas contra el portero del elenco rossonero, Mike Maignan, quien se pronunció sobre el tema este martes 21 a través de sus redes sociales, en donde confirmó que recibió esos ataques el pasado fin de semana.

El francés llegó al club rojinegro en julio de este año en reemplazo de ‘Gigio’ Donnarumma, que decidió no renovar y fichó por el PSG de Lionel Messi. El guardameta llegó a las justas para el encuentro con la ‘Juve’ porque estaba lesionado tras jugar con Liverpool a mitad de la semana anterior; no obstante, finalmente fue titular y tuvo una buena actuación.

“En la noche del domingo, algunos fans de la Juventus lanzaron insultos y cánticos racistas contra mí. ¿Qué quieren que digan? ¿Desean que diga que el racismo es malo y estos hinchas son unos estúpidos? No se trata de eso. No soy el primero y no seré el último que pase esta experiencia. Mientras veamos este tema como ‘incidentes aislados’, la historia volverá a repetirse una y otra vez”, escribió Maignan.

“¿Qué hacemos para combatir con el racismo en los estadios? ¿De verdad creen que es efectivo? Estoy en un club que se esfuerza por ser líder en la lucha contra todo tipo de discriminación, pero necesitamos más que eso y unirnos contra este mal que es más grande que el fútbol en sí”, agregó.

“ ¿Las personas que toman las altas decisiones saben lo que se siente escuchar estos insultos que nos tratan como animales? ¿Conocen ellos lo que significa para nuestra familia o amigos que no entienden por qué esto sigue pasando en pleno 2021?”, subrayó el portero.

“Yo no soy una ‘víctima’ de racismo. Soy Mike, de pie, negro y orgulloso. Mientras podamos alzar nuestras voces y hacer una diferencia, lo haremos”, culminó Maignan.